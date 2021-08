150 mil dólares mensuales: esto pagará Kelly Clarkson a su ex

Kelly Clarkson ha tenido un divorcio difícil. La cantante y presentadora, jurado de The Voice , debe pagar manutención a su ex, pero no tanto dinero como él pedía. Aunque es mucho dinero, ella siente alivio.

Aunque deba cancelar mensualmente 150.000 dólares a su ex, Brandon Blackstock, y 45.000 dólares para sus hijos, River Rose, de 7 años, y Remington, de 5, la cantante y presentadora Kelly Clarkson, que en principio explotó con la medida, ahora, según varios medios, se siente aliviada, pues ha manifestado que esta medida es temporal, y todo se determinará de acuerdo a la ley, y de manera permanente. ¨Ella lo está haciendo muy bien y mirando hacia adelante. Disfruta del hecho de tener a los niños la mayor parte del tiempo y disfruta del tiempo que pasa con ellos¨, le dijo una fuente a la revista People.

PAGO, PERO…

Y es que en parte el alivio podría venir, contradictoriamente, de la cifra que su ex estaría solicitando, por medio de sus 7 abogados, en cuanto su manutención y a la de los dos hijos que tuvieron durante sus 7 años de matrimonio. Según la revista People, el exesposo de Clarkson habría pedido 301.000 dólares para su manutención mensual, y 135.000 para sus hijos. Según información de The Blast, en la sentencia, de julio de este año, el juez del Tribunal del Condado de Los Ángeles dictaminó que la artista también debe cancelar los honorarios de los abogados de su ex. La suma asciende a 1.25 millones de dólares.

En junio del 2020, Clarkson solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Con esta decisión se terminaron 7 años de matrimonio. ¨Ambos merecemos la oportunidad de construir una nueva vida¨, dijo la artista en el tribunal. Kelly y Brandon contrajeron matrimonio en 2013, en Tennessee, y se convirtieron en padres de dos niños, que hoy tienen 7 y 5 años. Blackstock tiene dos hijos de su anterior matrimonio.

¨Definitivamente no vi nada venir. Lo que estoy lidiando es difícil porque involucra más que mi corazón. Involucra muchos corazones pequeños. Tenemos hijos y el divorcio nunca es fácil. Ambos somos de familias divorciadas, así que sabemos que lo mejor aquí es proteger a nuestros hijos y sus pequeños corazones¨, dijo la jurado de The Voice, en su programa, The Kelly Clarkson Show.

La cantante, que obtuvo la custodia física primaria de sus niños, tuvo que enfrentarse a las aspiraciones económicas de su ex. ¨Kelly se ofreció a pagar todos los gastos de los niños, pero Brandon parece pensar que tiene derecho a y necesita US $301.000 en manutención del cónyuge y US $ 135.000 en manutención de niño por mes¨, le dijo una fuente a People.

EN LOS TRIBUNALES

Clarkson también lleva un proceso contra Narvel Blackstock, padre de Brandon, dueño de Starstruck Management Group. La acusan de adeudarle 1.4 millones de dólares por concepto de comisiones por su gestión laboral. Ella dice que no hay contrato escrito, sino verbal, y que además, la compañía actuó sin licencia de agencia de talentos y exigían honorarios desmesurados. La cantante pide que el dinero que les ha pagado sea devuelto.