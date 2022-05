“20 años viviendo de su hija”: Christian Nodal arremete contra la mamá de Belinda

Han pasado tres meses desde que Christian Nodal y Belinda anunciaron públicamente que habían terminado definitivamente, no solo con su compromiso, sino también con su relación.

En ese momento se especularon muchas cosas sobre la ruptura, pero ninguno de los dos había dado alguna declaración. Fue hace unos días, cuando el intérprete de Adiós amor brindó sus primeras declaraciones sobre lo sucedido.

Ahora, el artista mexicano vuelve a ser tendencia al publicar una supuesta conversación con Belinda, ocurrida el 4 de febrero de este año, en la que, aparentemente, ella le pedía dinero para un procedimiento odontológico. “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, dice en la supuesta conversación.

Enseguida, se lee “me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Como si fuera poco, el artista también está en el ojo del huracán por arremeter contra la mamá de la intérprete de Luz sin gravedad, pues desde hace unos días venían lanzándose algunas indirectas en las redes sociales. Todo surgió después de que, supuestamente, Belinda Schüll, progenitora de la también actriz reaccionara con emoticones de aplausos a una usuaria que trató de ‘naco’ a Nodal. Luego, ella posteó una foto en su cuenta de Instagram y allí escribió: “el mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Al parecer, a Nodal no le gustó ese mensaje y a través de sus redes sociales arremetió contra la señora. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Con esos mensajes, el artista estaría dejando en evidencia que, a diferencia de lo que dijo hace unos días, la relación con Belinda sí habría llegado a su fin por posibles problemas de dinero.

Desde que terminaron, Belinda no ha dicho nada ni en sus redes sociales ni en ninguna entrevista.