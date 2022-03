¿A la reina Isabel II se le olvidó el cumpleaños de su hijo Eduardo?

El príncipe Eduardo es el cuarto hijo de la reina Isabel II. El menor de la casa real representa a la monarca en varios eventos oficiales. Foto: Getty

La Reina Isabel tiene 4 hijos: el príncipe Carlos, el mayor de ellos, príncipe de Gales y su sucesor, la princesa Ana, a quien se encuentra muy unida, el príncipe Andrés, quien dicen, es su preferido, y el príncipe Eduardo, conde de Wessex, quien nunca se ha involucrado en un escándalo. Precisamente esta semana, que Eduardo, el menor de los hijos de la monarca inglesa, cumplió 58 años, y recibió, entre otras manifestaciones, una felicitación vía Twitter, por parte de la familia real, muchos recordaron la ocasión en que a la Reina se le olvidó el cumpleaños del menor de la familia.

El real olvido ocurrió cuando el Príncipe Eduardo cumplió 20 años. Ingrid Seward, experta en asuntos reales, contó en el documental Paxman on the Queen´s Children, que el royal, quien se encontraba en el Palacio de Buckingham, se encontró con su mamá a primera hora de la mañana. " El príncipe Eduardo desayunó con la Reina y esta no le dijo nada. No hubo una tarjeta de felicitación ni regalo. No sabía que era su cumpleaños”. Más tarde, un asistente de Isabel II le recordó el onomástico de su hijo menor, y se dice que la Reina, de manera rápida, lo llamó y le envió un regalo.

¿Quién es Eduardo de Wessex?

Eduardo, el hijo menor de la Reina Isabel II y del príncipe Felipe de Edimburgo, nació el 10 de marzo de 1964. Se graduó en Historia, carrera que cursó en el Jesus College, en la Universidad de Cambridge. Estuvo también en El Cuerpo de Marines Reales, aunque no se graduó. El 19 de junio de 1999, después de 5 años de noviazgo, contrajo matrimonio con Sofía Rhys- Jones. El día de su matrimonio no sólo se convirtió en conde de Wessex, sino también en vizconde Severn. Es padre de Luisa y Jacobo. A menudo, Eduardo, quien desde su nacimiento recibe el título de ´Su Alteza Real´, y su esposa representan a la reina Isabel II en eventos en Inglaterra y en el exterior.