Lina Tejeiro: conoce al cantante que fue su novio antes de Andy Rivera

Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana que se ha destacado por sus papeles en diferentes producciones como Padres e hijos, La ley del corazón, Venganza, Chichipatos, entre otras.

Sin embargo, su vida también ha sido muy comentada por su relación sentimental con Andy Rivera, con quien duró más de 4 años. Pese a que ya terminaron hace un buen tiempo, todavía siguen despertando emociones entre sus fanáticos.

Aunque el noviazgo de Lina con Andy ha sido el más mediático hasta el momento, la actriz tuvo otros novios famosos antes de él; uno de ellos es cantante aunque se conocen pocos detalles de su historia de amor.

DVX, el cantante que fue novio de Lina Tejeiro

En el 2013, antes de estar con Andy Rivera, Lina Tejeiro sostuvo una relación sentimental con el cantante de reguetón DVX. Su nombre es David Santiago Castrillón y dentro de sus temas más reconocidos están La propuesta, Así, Comienza la fiesta, Tú, mi Love, Indiferentes, Kilómetros, Indecentes y Muévete.

Recientemente, le preguntaron en su cuenta de Instagram qué fue lo que pasó con Lina Tejeiro y la actriz respondió: “Nada, fuimos novios, convivimos, pasamos muy rico y ya después cada uno cogió su rumbo”.

Una amiga que se encontraba con él le preguntó: “¿Quién le rompió el corazón a quien?”. “Yo creo que primero ella a mi”, contestó el artista paisa.

Sin embargo, eso no fue lo único que se conoció sobre el romance entre Lina Tejeiro y DVX. En redes sociales circulan unos mensajes que cruzaron en esa época ellos dos. En uno de ellos él escribió: “la luz que irradias con tu dulce compañía. Yo trabajando al pie del cañón y tu Lina a mi lado”.

También, se puede leer otro texto que decía: “no se si seré un gran hombre, pero sí estoy seguro que detrás de mí tengo a una gran mujer”. En otro, Lina le escribió: “te amo”, junto a una foto donde aparecen juntos. Recordemos que Lina fue protagonista de uno de los videos de DVX.

¿Por qué Lina Tejeiro y DVX terminaron su relación?

De acuerdo con una entrevista que el artista le concedió a El Tiempo en el 2014, Lina Tejeiro no comprendió que él quería crecer en el medio artístico. “Tengo un objetivo claro, y las cosas que me desvían de eso no pueden estar conmigo. Cuando algo de pronto se torna más como un obstáculo que como un apoyo, no puede estar en mi camino. Quiero dedicarme por completo a mi música. […] Aunque ella hace parte del medio, a veces no comprendía las giras en las que se atravesaba una fecha especial. Uno también conoce gente y empiezan a hablar de cachos y cosas que no tienen nada que ver. Esos comentarios desgastan la relación; y la distancia también”.

