¿A Luis Miguel le gustó el trabajo de Diego Boneta?

Diego Boneta está listo para seguir adelante después de haberse convertido en el cantante Luis Miguel, en la bioserie de Netflix que este 28 de octubre estrenará su tercera y última temporada.

El actor mexicano recuerda, con mucha emoción, todo el apoyo que le brindó el intérprete de Suave desde el principio del rodaje. Boneta, de 30 años, no olvida los encuentros que tuvo con el artista, especialmente uno durante la filmación de la primera temporada, en una de las locaciones donde Luis Miguel y sus amigos pasaron momentos inolvidables. En las escenas grabadas allí apareció el artista, durante el lanzamiento de una de ´sus canciones´. “Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ´¡te la volaste!´, desde cuando vino al Baby O´, en el set y yo en personaje, y se me quedó viendo y me dice: ´¡Qué guapo estoy!´”. Boneta contó también que durante esa temporada fue muy difícil dejar el personaje al salir de filmación. La prótesis dental que debía usar, y que permaneció fija durante el rodaje, lo hacía sentir ´Luismi´ todo el tiempo, algo que para él no dejó de ser raro.

Una de sus grandes satisfacciones es que, después de asimilar los gestos, el lenguaje, la postura y la manera de sentir del ídolo, dentro y fuera del escenario, este quedara satisfecho con su interpretación. “Para mí era muy importante estar con él para entender la esencia, el poder estudiarlo, poder absorber. Lo cual fue muy útil. Sirvió mucho conocerlo y ver lo que él hacía”, declaró hace poco en España.

Horas y kilos

La caracterización del intérprete en esta temporada le costó trabajo. “Empezando por las seis horas diarias de maquillaje, no había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto de prótesis, las manos, botarga de cuerpo completo”, comentó. Diego, parejas de la actriz Renata Notni, debía grabar entre 16 y 18 horas al día, y además, tuvo que subir 8 kilos, para asemejar perfectamente la fisonomía del cantante.

" Creo que no puede haber mayor satisfacción que el interpretar a alguien vivo y que esa persona te diga: ´Oye, ¡muy bien!´”. Ahora, con esa tranquilidad del trabajo cumplido, se siente listo para trabajar con otros papeles, como el que desempeñó en Nuevo orden. Nunca se sintió encasillado, y reconoce que hay un Boneta antes y después de Luis Miguel, la serie. " Me cambió la vida. Fue un proyecto que me dejó tanto, que demandó mucho, y fue un aprendizaje increíble. Hay pocas actuaciones que requieran de ese nivel de transformación y era la primera vez que me tocaba hacer algo así”, le dijo a los medios.