¡Acosado! Carlos Baute denuncia que una fan lo persigue

Hace algún tiempo, Baute vivió una situación similar en Venezuela. Foto: Getty

Carlos Baute, el cantautor venezolano que hizo famoso el tema Colgando en tus manos, junto a la española Marta Sánchez, está viviendo uno de los momentos más angustiosos de su vida, todo por cuenta de una de sus fanáticas, que no sólo lo esperaba fuera de su casa para seguirlo, sino que también ronda el colegio de los hijos del artista. Ante el asedio frecuente, el venezolano tomó cartas en el asunto y pidió una orden de alejamiento, que le fue concedida el 31 de marzo. Por fin, el cantante y su familia podían respirar tranquilos, pero, al parecer, la mujer no acató la medida y sigue merodeando los lugares que frecuentan Baute, su esposa Astrid Klisans y sus hijos.

La fan sigue merodeando

El cantante reveló detalles de la agobiante situación durante una entrevista para el programa Socios del espectáculo. “Es una situación muy lamentable. Le puse una orden de alejamiento. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado”. Baute, que siempre ha tenido una excelente relación sus fans, relató que, según informes del colegio de sus hijos, la mujer había sido vista merodeando por el lugar. La situación tiene sumido en la intranquilidad al artista, quien en plena entrevista manifestó, “muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez…Tenemos mucho temor. Directamente, la jueza nos dijo que, si llega a acercarse, se la llevan presa”.

El artista nacido en Caracas, publicó un comunicado en su Instagram para acallar rumores. Afirmó que no quiere volver a referirse a un tema tan sensible, y por último, dedicó unas palabras a sus seguidores. “Agradezco de corazón el apoyo de mis fans, que me acompañan en mi carrera desde hace muchos años, pero hay límites que no se pueden traspasar”.

Conoce todas las noticias del mundo de la farándula nacional e internacional