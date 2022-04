¿Al estilo de Karol G? Este es el nuevo look de ‘Yailin, la más viral’

‘Yailin, la más viral’ sigue siendo tema de conversación. Desde que comenzó su relación con Anuel AA, exnovio de Karol G, su nombre no ha dejado de sonar. Ha sido tan polémico su noviazgo con el puertorriqueño que constantemente reciben malos comentarios por parte de los internautas y, sobre todo, de los fanáticos de ‘la bebesita’.

Te puede interesar: VIDEO| así controla Yailin a Anuel: por videollamada en medio de un concierto

Anuel y Yailin estrenaron canción juntos

A través de las redes sociales, la también cantante dominicana y su novio Anuel han presumido estar más enamorados que nunca. De hecho, en los últimos días, los artistas lanzaron su primera colaboración juntos, que titularon Si me busca. Según dijeron en un comunicado, la canción es “atrevida, sensual, desafiante y sin censura”. Sin embargo, recibieron muchas críticas. “Es un error combinar la profesión con amor. Uno tiene que saber quién tiene talento para cantar y quién no”. “Las leyendas nunca mueren, se entierran solas”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron.

Anuel AA, Yailin la Más Viral - Si Tu Me Busca (Video Oficial)

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yailin cambió de look, ¿se parece a Karol G?

En las últimas horas, la influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva apariencia física. Como ha sido evidente, a la joven le gusta estar jugando con su pelo para lucir de diferentes maneras. Ha tenido el pelo largo, corto y de muchos colores. Sin embargo, recientemente se inclinó por los tonos fantasía y el color que eligió para esta ocasión fue un rosa suave. Junto a la publicación, escribió: “Dios te pondrá donde él quiera no importa si la gente cree que no mereces esa posición”. No obstante, a los internautas parece no haberles importado ese mensaje, e igual volvieron a arremeter contra ella, asegurando que se había inspirado en Karol G, la expareja de su nuevo novio, pues aunque ella se puso un color rosa, la colombiana también tiene un tono fantasía, pero en azul turquesa. “Le copió a Karol G”, “llamando la atención”, “quiere parecerse a Karol G”, “no podrá superar a Karol G”, comentaron.

Te puede interesar: VIDEO: el extravagante y lujoso regalo que Anuel le dio a ‘Yailin, la más viral’