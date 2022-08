Alejandra Azcárate utilizó sus redes sociales para denunciar que hackearon su Instagram. La comediante contó a sus más de cuatro millones de seguidores en Twitter, que personas malintencionadas quisieron usar su cuenta para estafar. “Me acaban de hackear mi cuenta de Instagram para publicar publicidad de bitcoin. Definitivamente el hampa cibernética está zumbando” escribió.

Te puede interesar: Alejandra Azcárate confesó quién fue su amigo imaginario. ¡Te sorprenderás!

Alejandra Azcárate denunció hackeo en su cuenta de Instagram ¡Intentaron estafar!

Al ingresar a la cuenta de la presentadora, varios seguidores se encontraron con una publicación que invita los internautas a obtener dinero “bastante fácil”. “Si hay quienes, realmente, necesiten dinero, el Sr. Edwin los ayudará a todos. Pagas primero, luego compartes tus datos bancarios, esperas dos horas y ganas” empieza la historia, que además agrega el usuario de la persona mencionada.

Me acaban de hackear mi cuenta de Instagram para publicar publicidad de bitcoin. Definitivamente el hampa cibernética está zumbando. — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) August 2, 2022

“La probabilidad de perder es 0, te lo garantizo. Puedes contar con Edwin, mi gran amigo” continúa la supuesta recomendación. Más de un internauta no aguantó la curiosidad e investigó el perfil del presunto ´amigo´, que tiene más de 122 mil seguidores, Edwin Richardson se describe a sí mismo como “un comerciante de bitcoin que ofrece beneficios garantizados el mismo día, y cambia vidas”.

Vea también: ¿Por qué Alejandra Azcárate se ha negado a participar en ‘MasterChef Celebrity’?

Amigas cercanas a la presentadora como Juliana Galvis y Carolina Cruz, utilizaron sus redes sociales para anunciar el hackeo. “Por favor, no vayan a caer y si pueden ayúdennos a reportarla como robada” dijo la actriz. La presentadora de Día a Día también se sumó y recordó “no respondan a ningún mensaje ni entren a ningún link”.

Afortunadamente, horas después Alejandra Azcárate anunció que Instagram pudo eliminar la publicación, pero hasta el momento sigue sin recuperar su cuenta. “El equipo de Instagram ya logró desmontar las historias en las cuales las ratas cibernéticas que me hackearon pretendían estafar a mis seguidores con la tramoya del bitcoin. Aún no he recuperado mi cuenta, pero estamos avanzando y no me van a amedrentar con llamadas extorsivas”

Mira las últimas noticias del mundo del entretenimiento