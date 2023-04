Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, pide ayuda por difícil momento

Con el paso del tiempo, Alejandra Giraldo se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de los televidentes de Caracol Televisión. Además de su talento en la pantalla, la paisa de 38 años también ha conectado con sus seguidores en redes sociales gracias a su espontaneidad y ser una eterna amante de las mascotas, especialmente de los perritos.

Te puede interesar: Fotos: Manuel Turizo causó sensación con provocativo ‘look’

Semanas después de ser noticia por su explantación mamaria y los diferentes síntomas que afectaron su salud, la presentadora de la primera emisión de Noticias Caracol reveló el duro momento que atraviesa desde hace unos días por el deterioro de salud que tiene un integrante de su familia.

Alejandra Giraldo Foto: Instagram @alegiraldop - Instagram @alegiraldop

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

Desde Semana Santa, la paisa contó que pasó varios de sus días en un hospital veterinario, pues su mascota Napoleón se encuentra delicado de salud. “Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, contó. Aunque no ha revelado los padecimientos del perrito, Alejandra Giraldo reapareció en sus redes sociales hace unas horas para aclarar que el estado de salud de su mascota, sigue sin mejorar.

Más de Alejandra Giraldo: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, reveló los síntomas que afectan su salud La presentadora Alejandra Giraldo contó cuál es la enfermedad que padece y la llevó a tomar la decisión de quitarse las prótesis mamarias. Leer Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, reveló los síntomas que afectan su salud Claudia Bahamón, Alejandra Giraldo y más famosas que se quitaron las prótesis Estas celebridades decidieron, después de años, regresar a la naturalidad y explantar sus prótesis. Leer más Claudia Bahamón, Alejandra Giraldo y más famosas que se quitaron las prótesis

Por tal razón, pidió ayuda de sus 233 mil seguidores. “Yo sé que los he molestado mucho, pero por favor, no lo olviden. ‘Napito’ necesita de sus oraciones. Qué Diosito nos escuche y lo sane. Por favor, oren por mi perrito”, escribió junto a una foto de Napoleón acostado con una bolsita de agua caliente encima de su cuerpo.

Vea también: Alejandra Serje contó detalles de su video con Alejandro Fernández