Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, reveló los síntomas que afectan su salud

Luego de su regreso al set de Noticias Caracol, la presentadora Alejandra Giraldo habló sobre el motivo de su verdadera ausencia. Contrario a lo que muchos televidentes pensaron, no se trataba de unas vacaciones, pues la paisa de 38 años había decidido quitarse sus prótesis mamarias después de catorce años con ellas.

Te puede interesar: Sebastián Yatra y Aitana: filtran nuevas fotos juntos en Miami

En un reciente video publicado en redes sociales, Alejandra contó que, aunque se sentía cómoda con sus senos, fue una enfermedad que le diagnosticaron hace unos años lo que la llevó a tomar la decisión de explantarse. Las tres semanas que estuvo fuera de las pantallas, fue el tiempo de incapacidad que recibió tras ingresar nuevamente al quirófano.

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Giraldo?

Hace unas horas, la presentadora contó la historia detrás de la decisión de quitarse sus prótesis, que se puso por primera vez hace catorce años. En su relato, Alejandra Giraldo contó que, aunque se lo habían recomendado desde hace muchos años y ella hizo caso omiso, hasta hace muy poco comprendió que debía hacer caso y someterse a la operación.

Vea también: Premios Óscar 2023: dónde verlos, nominados, quién es el presentador y más

“Desde hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama Síndrome de Sjögren. Hace cinco o seis años empecé con síntomas que no tenían explicaciones, amanecía con la cara súper hinchada como una papa, fui al odontólogo, dermatólogo e internista y me decían que estaba bien. Se me deshinchaba solita; por las noches me despertaba ahogada, con las fosas nasales pegadas, me despertaba bañada en sudor por la noche, sufría de un cansancio loco, no eran síntomas diarios sino que me pasaba una vez esta semana y luego en dos semana me volvía a pasar, eran aislados y yo no le ponía suficiente atención”, contó.

Más sobre Alejandra Giraldo: Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” Los televidentes se sorprendieron al volver a ver en la emisión de la mañana, a una de las caras más conocidas que ha pasado por ‘Noticias Caracol’. Leer aquí Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver” ¿Qué pasó con Alejandra Giraldo? Se conoció por qué no está en ‘Noticias Caracol’ “Los llevo en mi corazón”, la presentadora de Noticias Caracol realizó un anuncio que dejó preocupados a sus seguidores y televidentes. Leer ¿Qué pasó con Alejandra Giraldo? Se conoció por qué no está en ‘Noticias Caracol’

Sus alarmas se encendieron cuando experimentó un microsueño y se quedó dormida en un semáforo, el primer diagnóstico que recibió fue de hipotiroidismo, y después terminó en un Síndrome de Sjögren, al que popularmente también se le conoce como Síndrome de las mucosas secas. “Me dio mucho dolor articular, se me cayó el pelo, me daban alergias rarísimas que me quería arrancar la piel de la piquiña. Llevo tres años medicada, yo tomo pastillas todos los días de la vida, espero que en unos meses la decisión de explantarme beneficie a que los síntomas desaparezcan”, narró.