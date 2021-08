Alejandra Guzmán: 40 cirugías salvaron su vida

La intérprete de Mala hierba habló sinceramente sobre uno de los episodios dramáticos que tuvo que afrontar y que hizo peligrar su vida. Alejandra concedió una extensa entrevista a Yordi Rosado, en su canal de YouTube, y en ella habló de las numerosas intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse luego de un procedimiento estético para aumentar sus glúteos. Una inyección de biopolímeros desencadenó un infierno. ¨Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico¨, le contó al entrevistador.

Alejandra recuerda como una tortura la primera vez que la operaron, y las veces que cambió de médico, pues se daba cuenta que, aunque querían ayudarla, no lo lograban. ¨Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia, soy la VIP de ahí¨. Llegó un momento en el que debió firmar un documento para que hicieran experimentos en su cuerpo, y evitar así que demandara si los resultados no eran óptimos.

En ese doloroso proceso la famosa intérprete de Yo te esperaba estuvo a punto de rendirse. Recuerda que llamó a su padre, el cantante Enrique Guzmán, y le dijo, ¨papi, ya quiero tirar la toalla, ya estoy cansada, ya no quiero, ya no puedo¨. Él la hizo reaccionar al ponerle en el teléfono al público, y al oírlo, la Guzmán sintió que revivía. Salió del hospital.

Aunque todavía debe someterse a más procedimientos médicos, Alejandra es cada día más optimista. ¨Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender¨.