Alex Rodríguez, el ex de JLo, muy cariñoso en Londres

Alex Rodríguez y Jennifer López vivieron una relación amorosa por más de 3 años y estuvieron comprometidos. Hoy, ella está con Ben Affleck, y él, sigue buscando pareja. Foto: Frazer Harrison

Alex Rodríguez y Jennifer López vivieron una relación de más tres años, e incluso estuvieron comprometidos, pero a menos de un año de haber terminado su noviazgo, parecen estar decididos a marcar distancia entre ellos. El exjugador de béisbol y la cantante dieron mucho de qué hablar por sus mensajes de fin de año. Cada uno, en sus redes sociales, publicó un reel con las imágenes que hicieron parte del 2021: lugares, personas y situaciones, pero tanto Jlo con A-Rod se cuidaron mucho de no incluir al otro en mensaje de agradecimiento, aunque sí se vieron lugares donde compartieron como pareja. Ben Affleck fue uno de los protagonistas del material que la cantante entregó a sus seguidores, siendo el viaje a Saint Tropez uno de los momentos cruciales. En tanto, el empresario rindió homenaje a las mujeres de su vida: Ella y Natasha, sus dos hijas, y a su ex, Cynthia Scurtis, madre de las niñas.

Encuentro en Londres

Luego del último mensaje del año, los famosos que un día hicieron suspirar a muchos con su boda, vivieron unos días de descanso: Jlo fue vista, de compras con Ben y sus hijos, Emme y Max. Rodríguez, quien empezó el año en Londres, desató rumores acerca de la existencia de un nuevo amor. Según el portal TMZ, el ex deportista, que disfrutó de un juego de la Premier League entre el Chelsea y el Brighton & Hove Albion, fue visto en un exclusivo bar de esa ciudad mientras departía con una misteriosa mujer. Aunque en las imágenes no se ve a la pareja en actitud cariñosa, si se puede apreciarse que Alex acaricia la pierna de su acompañante mientras comparten una copa. Se dijo después que no se encontraban solos, sino que los acompañaba un matrimonio del que son cercanos.