Alina Lozano aclaró qué relación tiene con Jim Velásquez, 33 años menor que ella

Alina Lozano es una reconocida actriz colombiana, quien lleva una larga trayectoria en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Ha hecho parte de importantes producciones, como Romeo y buseta, De pies a cabeza, Pedro, el escamoso, Aquí no hay quien viva, El último matrimonio feliz, Las detectivas y el Víctor, A corazón abierto, Chica vampiro, Bolívar, El Bronx, Amar y vivir, Pa’ quererte, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

¿Qué relación tiene Alina Lozano con Jim Velásquez?

Desde hace varias semanas, se viene rumorando que la actriz Alina Lozano sostiene un romance con el joven actor Jim Velásquez, con quien viene publicando videos como si fueran pareja.

Inicialmente, los clips cayeron en gracia entre sus seguidores, pues muchos se han sentido identificados con las situaciones que recrean relacionadas con la vida de pareja; pero, en los últimos días, fueron fuertemente criticados por el hecho de que Alina esté saliendo, supuestamente, con un hombre mucho más joven que ella, aunque muchos otros afirman que puede tratarse de una simple actuación.

En una reciente entrevista con La Red, la actriz se refirió a las críticas que ha recibido por la diferencia de edad con Jim, como aparece en redes sociales. Algunos han especulado que podría tratarse de su hijo y otros, dicen que sería, supuestamente, su nieto. “¿Mi nieto? Es mi novio. Entonces me miran ¿en serio? … Yo también tengo mi historia por ahí”, expresó la actriz.

Pero los comentarios no pararon ahí. “Hasta hoy me entero que de verdad son novios”, “qué buscará ese muchacho”, “en verdad parece el nieto”, “no puedo creer que sean novios”, “a quién no le gusta el colágeno”, se lee en las diferentes publicaciones de la actriz.

¿Qué pasa realmente entre Alina Lozano y Jim Velásquez?

Hace pocas horas, la actriz volvió a publicar un nuevo video en sus redes sociales aclarando la verdad de su relación. “¿Soy la tía, la mamá, la novia? La verdad es que no tenemos ninguna relación, somos dos profesionales trabajando, haciendo contenido para ustedes porque nos gusta. Al principio lo intentamos hacer como de mamá e hijo pero no funcionó y nos dimos cuenta que sucedía una explosión cuando lo hacíamos de pareja”, aseguró.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez son pareja?

Inicialmente, sus palabras parecían ser muy serias, pero, luego, apareció el joven quien, aparentemente, se mostró afectado por las palabras de Alina, dejando la duda de, si reamente sostienen o no una relación sentimental. “Yo empecé a sentir cosas por ella y uno no manda en el corazón y me enamoré de ella, y sí, todo era actuado pero todo eso era basado en nuestra relación”, dijo. Enseguida, la actriz agregó, como si estuviera llorando: “Nos enamoramos, no es un crimen, estamos enamorados”.

La duda quedó sembrada nuevamente entre los internautas al no saber cuál es la verdad entre esa relación, si es solo laboral o si, realmente, son pareja.

¿Cuántos años tiene Alina Lozano?

La actriz y escritora nació el 6 de enero de 1969, según datos recopilados por internet. Actualmente tiene 53 años. Por su parte, Jim, tiene aproximadamente 20 años. Ese ha sido el motivo de las críticas, la gran diferencia de edad que hay entre los dos actores que ha protagonizado divertidos videos sobre la vida de las parejas.