Alina Lozano se defiende de los comentarios negativos que recibe en redes sociales

Gracias a su talento, espontaneidad y desparpajada forma de ser, Alina Lozano es, sin duda alguna, una de las actrices más queridas por los colombianos. Ella, durante sus más de tres décadas de trayectoria artística, ha logrado enamorar y cautivar la atención de miles de personas.

Personajes como Nidia Pacheco en Pedro, el escamoso y Elvira Mora en Pa’ quererte, han hecho que el trabajo de Alina quede en la memoria de los televidentes, pues definitivamente fueron personajes que no pasaron desapercibidos en dichas producciones pese a no ser los protagonistas. Recientemente, la actriz participó en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe; allí interpretó a Leonor de Méndez.

“Hace más de 30 años decidí entregarle mi vida a la actuación, al arte, a las tablas (…) Desde entonces no he dejado de trabajar. Soy una mujer afortunada y le agradezco a la vida por eso”, afirmó la actriz, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Hace unos meses, Alina Lozano presentó a su novio en las redes sociales, noticia que generó muchas opiniones por parte de los cibernautas, pues existe diferencia de edad entre la actriz y su pareja, y hasta se ha rumorado que no sería realmente su pareja, sino un alumno de su escuela de actuación. No obstante, pese a los comentarios que han recibido, la actriz y el generador de contenido, que se llamaría Jim Velásquez, no confirman ni desmienten nada y siguen divirtiéndose con los videos que publican.

Desde hace unos meses, la actriz Alina Lozano se ha convertido en toda una generadora de contenido digital y no pierde oportunidad para compartir los videos que graba con sus colegas.

“Todas las cosas que subo a mis redes sociales son mi esencia, no tengo por qué aparentar algo que no soy (…) Realmente no me acicalo mucho, soy ´cari lavada´ y realmente no soy muy elegante, sin embargo, me amo tal cual soy”, afirmó Alina, en el mensaje para quienes critican esta nueva faceta en la que está incursionando.