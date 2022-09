Amparo Grisales: edad, nombre completo, su gran amor, y cuántas cirugías tiene

Amparo Grisales es considerada una de las mujeres más hermosas y talentosas del país, por eso es llamada ‘la diva de Colombia’. Se ha desempeñado como modelo, actriz y durante varias temporadas se ha desempeñado como jurado del reconocido reality Yo me llamo, del canal Caracol.

Hija de Gustavo Grisales y Delia Patiño, es la cuarta de cinco hermanos y desde que era una niña, se destacó por su belleza y talento para las artes. Su carrera actoral comenzó en los años 70. Participó en importantes producciones como El gallo de oro, Tuyo es mi corazón, junto a Carlos Vives, Maten al león, entre otras.

En 1988 protagonizó Los pecados de Inés de Hinojosa, uno de sus personajes más recordados. En la miniserie, dirigida por Jorge Alí Triana, y considerada un hito de la televisión colombiana, compartió créditos con la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Su belleza y talento le permitieron ganar respeto y admiración dentro del mundo del espectáculo. Además de la actuación y el modelaje, la manizaleña debutó en la música y en 1994 lanzó Seducción, su primer disco.

¿Cuál es el nombre completo y la edad de Amparo Grisales?

La actriz, quien en diciembre del 2010 fue elegida por la ONU como embajadora de buena voluntad, nació en Manizales, Caldas. De acuerdo con una foto que se viralizó hace un tiempo de la cédula de la famosa artista, dice que su nombre completo es Amparo Grisales Patiño y según se puede apreciar, dice que su fecha de nacimiento es el 19 de septiembre de 1956, lo que quiere decir, que está próxima a cumplir 66 años.

¿Quién fue el gran amor de Amparo Grisales?

Cuando tenía 16 años se casó con el pintor italiano Germán Tessarolo, artista con quien vivía un romance desde hacía un tiempo. Aunque se separaron, siguieron siendo amigos.

Amparo conoció luego al actor Jorge Rivero. Según ha dicho en varias entrevistas, el mexicano fue el gran amor de su vida. En los 70 y 80, el galán de telenovelas y películas, como Estafa de amor, era considerado todo un sex symbol. Según dijo en entrevista con la Revista Bocas, duraron ocho años juntos.

En la misma entrevista, la actriz reveló que tuvo “un romance de verano” con el cantante Julio Iglesias. También, el cantante Piero dijo, en diálogo con el programa La Movida del canal RCN, que su conexión con Colombia se dio gracias a Amparo Grisales, con quien vivió un noviazgo intenso durante un año.

¿Cuántas cirugías tiene Amparo Grisales?

Para nadie es un secreto que la actriz y modelo es una de las mujeres más disciplinadas con el ejercicio y la buena alimentación. Eso, le ha permitido, durante años, conservar sus curvas de infarto.

Aunque muchos internautas han llegado a considerar que ‘la diva’ se ha realizado varios procedimientos estéticos en su cuerpo, ella misma reveló hace un tiempo, en entrevista con Yo, José Gabriel, que tenía solo una única cirugía. “Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, aseguró.

De igual manera, dijo que no tiene más cirugías y que, cuando necesite otra, no tendrá ningún problema en revelarlo.