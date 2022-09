Ana Gabriel advierte que no recibirá regalos de sus fans ni se tomará fotos

La exitosa cantante mexicana Ana Gabriel, quien estará en el país con su tour Por amor a ustedes en octubre próximo, tomó por sorpresa a sus seguidores con un video subido a Instagram donde revela que ha tomado la decisión de no recibir presentes de sus fans que acudan a sus conciertos. Lejos d ser una decisión a la ligera, la artista explicó que tiene razones poderosas para rechazar obsequios. “Con mucho agradecimiento les pido comprensión por no poder aceptar sus regalos en esta Gira por LATAM, no soy Yo, es el compromiso adquirido, LQM”, escribió para acompañar el video.

Básicamente, es por su interés en seguir los protocolos de bioseguridad ante la presencia innegable que sigue teniendo el coronavirus y que sin duda afecta la salud.

Ana Gabriel no recibirá regalos ni se tomará selfies

La intérprete de Quién como tú y Simplemente amigos explicó que tomarse fotos con sus admiradores tampoco será algo que vaya a hacer por ahora. “Les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías [...] así que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no”, puntualizó la artista en su comunicado.

Ana Gabriel de 66 años ha dejado esta situación estipulada en los distintos contratos que ha pactado con los empresarios que la llevarán a varios países del continente, para evitar malentendidos.

La intérprete de Ay Amor explicó que su interés es llevar a cabo todas las presentaciones de su tour y no recibir obsequios es una manera de preservar su salud y evitar así que resulte enferma y deba suspender los recitales. “Saben que de todas formas voy con todo el amor, con cariño, con todo el esfuerzo que amerita la gira y es por el amor que les tengo que les aviso. Sientan que de todas formas llevo el corazón lleno de amor para ustedes”, dijo en su video y al final agradeció que entiendan su posición. “Gracias por su comprensión, por el amor que ustedes también me están dando, porque ustedes me dan regalos de amor, con eso me quedo más que satisfecha”.

Ana Gabriel llegará a Colombia

La artista mexicana, cuyo nombre de pila es María Guadalupe Araujo Yong, estará presentándose en Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y en nuestro país, donde tendrá seis conciertos. En Bogotá estará en el Coliseo Live el 7 de octubre.