Ana Karina Soto contó que casi la bajan de un avión

Ana Karina Soto completa veinte años desde la primera vez que apareció en televisión nacional en Protagonistas de Novela, reality de RCN. La nortesantandereana, que hizo sus primeras apariciones en la actuación, es ahora una de las presentadoras más reconocidas y queridas por los televidentes colombianos. Actualmente presenta todas las mañanas el matutino Buen día, Colombia, en compañía de Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi y Orlando Liñán.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W confesó lo difícil que ha sido su segundo embarazo con Pipe Bueno

La también abogada de 42 años ha logrado consolidar una comunidad de 1.8 millones de seguidores en Instagram, a quienes les cuenta detalles de su vida profesional y familiar junto a su esposo, el actor Alejandro Aguilar y su hijo Dante de seis años. Recientemente, la presentadora se desahogó con sus fanáticos y, por medio de un video, mostró el enfado que le causó una situación que se presentó con una línea aérea cuando regresaba a Bogotá, procedente de Barranquilla.

Ana Karina Soto casi la bajan del avión y tenía a su hijo enfermo

Durante varios minutos, Ana Karina dejó constancia de su inconformidad con una reconocida aerolínea que le habría incumplido con dos tiquetes el mismo día y que le estaba impidiendo su regreso a su casa en Bogotá. El hecho se presentó el pasado lunes festivo 17 de octubre, cuando viajó con su hijo Dante a Barranquilla, ciudad donde tenía un compromiso profesional.

Vea también: ¿Qué pasó con Amaia Montero? Su familia asegura que no está desaparecida

“Cómo les parece que para el evento que presenté aquí en barranquilla me compraron el regreso a las 6:40, llego a las cinco en punto porque vengo con Dante que está un poco maluquito del estómago y me salen con el cuento de que tengo que esperar porque el vuelo esta revendido y porque no hay suficientes puestos en el avión”, contó desde la sala de espera del terminal aéreo, donde esperaba una solución. Minutos más tarde se mostró más calmada para contar la situación que, por fortuna, ya había logrado resolver.

“Realmente mi molestia era porque Dante anda tomando suerito y todo porque está maluquito del estómago, las personas del evento acá me habían comprado el vuelvo a las cinco de la tarde y les habían dicho en la aerolínea que presentaban problemas y que me iba a tocar viajar a la 10 de la noche pero lograron solucionarme ellos, todos bellos y de queridos me compraron hoy ese vuelo de las 6:30, pero ¿para qué lo venden si está sobrevendido? Dos pasajes en 1′600.000 y para que después lleguemos y que nos salgan con ese chistecito”, finalizó explicando la situación, feliz de regresar a casa con su hijo.