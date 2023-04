Ana Karina Soto: edad, exnovios, relación con Alejandro Aguilar y su hijo

Ana Karina Soto se ha destacado no solo por su talento como periodista y presentadora, sino también por la sencillez y carisma que transmite a través de la pantalla y de sus redes sociales donde acostumbra a interactuar con sus seguidores.

Actualmente comparte set junto a Violeta Bergonzi, Mauricio Vélez, Andrés López y Orlando Liñán, en Buen día Colombia, el programa matutino de RCN y sigue acercándose cada vez más al corazón de los televidentes y fieles seguidores.

Los presentadores de ‘Buen día Colombia’ despidieron con nostalgia a uno de los integrantes más queridos de su equipo de trabajo. Foto: Instagram - Instagram

¿Cuántos años tiene Ana Karina Soto?

Ana Karina Soto Arévalo nació en Ocaña el 30 de abril de 1980, hoy, la también abogada de profesión celebra sus 43 años de edad rodeada de su familia. Mientras estudiaba derecho, Ana Karina realizó sus primeros pasos en la radio y televisión. Su debut en pantalla fue como participante del reality de RCN Protagonistas de Novela en el 2022, donde coincidió con otras figuras que ahora son famosas igual que ella, como Daniel Arenas, Ximena Córdoba, Adriana Silva, Tiberio Cruz y Pedro Palacio.

Ahí inició su carrera como actriz en producciones como La costeña y el cachaco, Retratos y Pandillas, guerra y paz. Su verdadera vocación estaba en los sets de grabaciones, por lo que empezó a probar suerte como presentadora y ahora cumple más de veinte años en la labor. Dentro de sus apariciones como presentadora están La isla de los famosos 2: una aventura pirata, La isla de los famosos 3: la gran apuesta, Entretenimiento Noticias RCN, Mañana Express y Buen Día, Colombia.

¿Qué pasó con Pedro Palacio?

En su paso por el reality de RCN, Ana Karina sostuvo una relación con el también actor Pedro Palacio, con quien continuó después de su salida del programa y finalizó en el 2008. Según declaraciones del barranquillero, él quiso retomar su relación con la presentadora tras unos años de vivir por fuera del país, pero para entonces ella ya estaba en otra relación con el cantante de merengue Danny Marín.

¿Quién es la pareja de Ana Karina Soto?

Cuando Alejandro Aguilar y Ana Karina se conocieron, ambos negaban su amor, luego de un tiempo hicieron oficial su relación la cual ya lleva más de diez años y es una de las más envidiadas y estables de la farándula colombiana. La pareja se fue a vivir junta cuando solo llevaban un año de relación, en el 2016 le dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Dante.

Apesar de sus insistencias por tener más hijos y darle un hermanito a Dante, la presentadora ha presentado dos abortos naturales y cree que ya no podrá tener más hijos. “Pocas veces les he hablado de este tema así, tan sinceramente como lo voy a hacer ahora: yo tuve una pérdida antes de Dante y también otra después de tenerlo a él. No tengo más hijos, simplemente porque no he podido tenerlos. Sin drama, porque ustedes saben que a mí eso no me gusta, cuando he hablado sobre este tema siempre digo por qué no se han dado las cosas y es porque son los tiempos de Dios, pero la verdad creo que ya no fue (tener más hijos)”, contó en sus redes sociales el año pasado.

¿Quién es la mamá de Ana Karina Soto?

La presentadora despidió a su madre Juana de Dios Arévalo en mayo del 2022 a causa de un accidente en su casa de Cúcuta. La nortesantandereana contó que su mamá tuvo un derrame interno en el cerebro, y aunque los primeros días respondió al tratamiento, su condición empeoró, llevándola al desenlace final. Desde entonces, la presentadora nacida en Ocaña recibe mensajes de apoyo y acompañamiento de sus seguidores, familia y compañeros de set en su proceso de duelo, el cual no ha escondido de redes sociales.