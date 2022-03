Andrea Serna cree en el poder del amor

Andrea Serna es la cocreadora de la fragancia ´Floratta Power of Love´. Foto: Del Vecchio

Andrea Serna, presentadora, empresaria, esposa y mamá, tiene la gran virtud de distribuir su tiempo de manera magistral, logra sus objetivos porque ama cada cosa que hace. La vallecaucana fue elegida por O Boticário para convertirse en la imagen de su nueva fragancia, Floratta Power of Love, pues consideran que es la representante ideal del amor propio, esencia que caracteriza a la fragancia.

Desde el segundo semestre del 2021 comenzó el proceso de creación, en las fábricas de O Boticário, en Curitiba, Brasil. Luego de establecer el primer contacto con Andrea, empezó el trabajo creativo. Al principio, por causa de la pandemia, todo debió realizarse a la distancia. Andrea le pidió a los creativos que la fragancia fuera la representación de algo fresco, como la mañana, y ellos captaron sus indicaciones, dando como resultado las primeras muestras de la fragancia.

Cuando la situación lo permitió, el equipo de trasladó a Brasil, y allí, en la fábrica, todas las personas que estaban encargadas del paso a paso, tuvieron una conexión directa e intensa con todo lo que implica el lanzamiento de una fragancia: ingredientes, diseño, colores y empaque. Todos trabajaban con un mismo objetivo: que el producto final representara a Andrea y a todas las mujeres colombianas. La presentadora no olvida su visita al lugar. “Recuerdo de forma muy especial cuando llegué a la fábrica en Brasil. Fue una sensación emocionante tener la oportunidad de descubrir toda la magia detrás de cada producto y los ingredientes. Me fascinó. Me sentía muy feliz con el viaje, pues fue mi primero después de la pandemia y la invitación a este proyecto me tenía mucho más emocionada. Soy fanática de los perfumes, y creo que es un accesorio indispensable para cualquier ocasión. En especial me encantó todo el proceso de creación de la fragancia. Fui capacitada por un profesional en la perfumería. Había muchas esencias entre las que podía elegir, que, confieso, fue algo difícil, pero fue el proceso más lindo porque buscaba algo que identificara a todas las mujeres colombianas y es ahí donde traje a mi memoria a mi madre, a mi hermana y a todas las mujeres que conozco, o que quizá me falta por conocer, pero que quiero se descresten con un perfume con el que se conectarán”.

Floratta Power of Love es un perfume con una fragancia suave, femenina, que combina el poder de la pimienta rosa con la fuerza del bouquet floral. Esta fragancia es una invitación a creer en el poder del amor propio, a aceptar la esencia de cada mujer y a conectarse con la belleza que perciben las personas que están en el entorno propio, porque, en O Boticário tienen una máxima: “creemos que donde hay amor, hay belleza”.