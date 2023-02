Andrea Serna reveló el problema de salud que la hace madrugar todos los días

Andrea Serna cuenta con 3,6 millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde suele compartir algunos detalles de su vida personal y profesional.

La presentadora del ‘Desafío The Box’ confesó que sus días deben comenzar más temprano de lo habitual por un complejo padecimiento. Foto: Cortesía Caracol Televisi

¿De qué operaron a Andrea Serna?

En algunas oportunidades, la presentadora realiza la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para despejar algunas de las inquietudes de sus seguidores. Recientemente, se refirió a una intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse hace unos años, razón por la que tiene una cicatriz en su cuello. “Me hicieron una resonancia que no tenía nada que ver con eso, sino con la columna y un dolor de cuello que me acompañaba en ese entonces, encontramos un par de nódulos. Los estuvimos chequeando con juicio durante un par de años hasta que, por sus cambios, ya era necesario sacarlos con tiroides y todo”, aseguró.

Un usuario le preguntó qué usó para cubrir su cicatriz. “La cubrí durante 6 meses. Siempre tenía un micropore puesto. Después, cuando la destapé, me ponía bloqueador solar, siempre sobre la rayita. Y masajear la cicatriz, eso la adelgaza full. Me quedó muy bien”.

¿Por qué Andrea Serna tiene que madrugar más de lo habitual?

Hace poco, la presentadora caldense reveló que padece una condición médica que la obliga a levantarse más temprano de lo que lo haría normalmente. La presentadora reveló que es buena madrugando y, de paso, les dio algunas técnicas a sus seguidores para que lo hagan de manera efectiva. “Tengo como el hábito, pero también me da duro. Pero lo que he descubierto es que no hay que titubear. O sea, suena la alarma y hay que pararse. Es decir, uno se estira, respira profundo, mira al cielo, ‘gracias Dios por este día que va a comenzar’ y ya, fuera de la cama”, señaló.

Una condición médica hace que la Andrea Serna inicie su día más temprano. De acuerdo con lo que contó, debe tomar un suplemento en ayunas, antes de comenzar sus labores diarias. “Yo como no tengo tiroides tengo que tomarme en ayunas todos los días de mi vida la pastilla de reemplazo de las funciones de la tiroides, siempre tengo que poner la alarma media hora o cuarenta minutos antes de que empiece todo”, aseguró.

Según contó, su rutina diaria comienza a las 5:15 de la mañana. En ese momento se toma la pastilla y debe esperar 45 minutos para comenzar a hacer el resto de sus actividades.