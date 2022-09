Andrea Valdiri fue víctima de robo en Barranquilla. La dejaron sin celular

En la noche del viernes, Andrea Valdiri se encontraba feliz, promocionando De revista, su nuevo sencillo musical, que grabó en colaboración con su cuñado, Mr. Anthony. En sus redes sociales mostró lo bien que la estaba pasando, lejos de imaginarse que, en la madrugada, viviría un momento agridulce, todo por cuenta de los ‘amigos de lo ajeno’.

Te puede interesar: Andrea Valdiri y Felipe Saruma terminaron en la clínica ¿Qué pasó?

La bailarina se encontraba en una discoteca ubicada en el sur de Barranquilla cuando su celular fue hurtado. En un video que ella misma difundió en sus redes sociales, se observa cuando subió a la tarima a explicar lo que había sucedido. Según la influencer, estaba haciendo videos de la fiesta cuando le hurtaron el teléfono. “Estaba mostrando los videítos de ustedes y todo. ¿Cómo me hacen eso?”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, el animador de la fiesta también aprovechó para hacerles un llamado a todas las personas que estaban ahí para que le devolvieran el celular a la esposa de Felipe Saruma. De hecho, incentivó al victimario a hacerlo de manera anónima, pero, finalmente, no lograron recuperarlo. “Entreguemos el celular, eso mañana se vuelve nada. Así que seamos honestos y, si no quiere ser boleteado, entréguelo en las barras. Y listo, se acabó el problema, pero quiero que ese teléfono aparezca ya”, dijo.

¿Cómo fue la presentación de Andrea Valdiri en Barranquilla?

De acuerdo con videos registrados por la bailarina, hizo su aparición sobre la medianoche del viernes. En los diferentes clips se pudo evidenciar que no solo cantó, sino también bailó, se tomó fotos e interactuó con sus fanáticos, quienes hicieron largas filas por entrar a verla.

Te puede interesar: Leandro Díaz: cómo quedó ciego, de qué murió y más detalles del artista vallenato

Después de haberse dado cuenta del hurto de su celular, y pese a que hizo todo lo posible para recuperarlo, ‘La Valdiri’ no se dejó dañar por completo el rato, así que siguió disfrutando del momento, para terminar de brindarles excelente show a sus fans. ”No recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan. Los amo mucho, mi gente. PD: les dije que sí para seguir con el show, muchos de ustedes no tienen la culpa de lo que pasó y pues con toda”, escribió a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene 8,6 millones de seguidores.