Andrea Valdiri invitará a sus seguidores a celebrar el primer año de Adhara

No es la primera vez que Andrea Valdiri incluye a sus seguidores en un evento o celebración privada. Como ya lo hizo en su matrimonio con Felipe Saruma ahora sus fanáticos más fieles podrán celebrar junto a la barranquillera el primer cumpleaños de su hija Adhara.

Como la misma Valdiri lo comunicó en sus redes sociales, sus seguidores con hijos, especialmente mamás, deberán registrarse en un link que también los hará merecedores de obsequios que incluye desde pañales, productos de aseo, mercados hasta coches y juguetes. “¿Adivinen qué me traigo entre manos? Me he creado un link que se llama Machi Sorpresa y como mi hija está próxima a cumplir su añito yo quiero que ese día también tu bebé pueda compartir conmigo, voy a escoger algunas de las mamitas que son seguidoras de nosotros que tienen a sus bebes pequeños” anunció Andrea Valdiri para motivar a sus seguidoras que se encuentran en Barranquilla.

Andrea Valdiri regalará mercados a sus seguidoras que son mamás

En el video, la bailarina se mostró con todo su equipo de trabajo mientras empacaban los obsequios y los distribuían por toda la casa donde vive con sus hijas Isabella y Adhara y su esposo Felipe Saruma.

Entre los regalos también se encuentran teteros, shampoo, colonias, crema para el cuidado de los bebés, corrales y hasta la leche especial que toma su hija Adhara, quien hace poco identificó a Felipe Saruma como su papá.