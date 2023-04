Andrea Valdiri vivió cómico momento por no saber inglés. Esto contó

Andrea Valdiri y Felipe Saruma siguen creciendo como una de las parejas más influyentes y creativas de las redes sociales en Colombia. La barranquillera y el bumangués se siguen abriendo camino y no paran de celebrar con sus seguidores las buenas noticias que reciben dentro de su trayectoria de casi diez años por separado.

Hace unos días, la pareja viajó hasta Estados Unidos a un evento de Hollywood donde fueron invitados especiales para ver la nueva película Citadel de los hermanos Russo. Allá, los dos colombianos estuvieron también presentes en el set donde se grabaron algunas escenas, lo que no sabían era que ‘La Valdiri’ fuera a enfrentar tantas pruebas por el idioma.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma cumplieron su primer año de casados y se sorprendieron con costosos y muchos regalos de aniversario ¿Cuánto gastaron? Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri en Estados Unidos?

Hace unas horas, la creadora de contenido contó a sus 9 millones de seguidores de Instagram cómo vivió la experiencia acompañada de su esposo y uno de sus amigos y trabajadores. Con el humor que la caracteriza, la madre de Isabella y Adhara reveló que el inglés no es su fuerte y enfrentó varios desafíos gracias al idioma estadounidense.

“Muy lindo todo, el elenco espectacular, pero hay un pequeño problema y es que en el inglés yo sí estoy es grave, te lo juro”, dijo entre risas al recordar varias de las anécdotas donde pasó ‘vergüenza’ por no saber inglés. Una de las más llamativas es que no pudo, según ella, ofrecer una entrevista a causa de no entender nada. Sus acompañantes recordaron otro “incidente” en el avión. “Imagínate que le iban a dar el asiento de emergencia, le hacen la pregunta en inglés que si se siente en la capacidad de ayudar a las personas en el idioma y ella se voltea y me dice ‘¿qué?’. ‘Que si no hablas ingles no puedes viajar ahí', el fin es que la cambiaron, pero lo más chistoso era que solo tenía que decir ‘yes’, nosotros le decíamos y ella era ‘Ay flaca, yo de esa mondá no entiendo nada”, contaron y ella agregó que en su juventud tuvo que repetir el mismo nivel de inglés seis veces.

