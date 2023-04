Andrea Valdiri y Felipe Saruma celebraron su aniversario con millonarios regalos

El 16 de abril del 2022, Andrea Valdiri y Felipe Saruma sorprendieron a sus fanáticos con su lujosa boda, la cual pocos veían venir, pues hasta ese momento la barranquillera y el bumangués habían mantenido en secreto su amor. Ayer, la pareja de creadores de contenido celebró su primer aniversario de casados y no escatimaron en gastos.

Hasta el momento, los influencers son unos de los más queridos por los internautas colombianos, no solo por su talento y creatividad, también por el amor que presumen en sus redes sociales, acompañados de las dos hijas de Valdiri, Isabella y Adhara, a quien Saruma ha criado y querido como sus propias hijas.

La boda civil de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se realizó el pasado 16 de abril y todavía sigue siendo tendencia. Conoce el increíble lugar que escogieron para disfrutar su luna de miel. Foto: Julián Serrato - Julián Serrato

¿Cómo celebraron Andrea Valdiri y Felipe Saruma su primer aniversario?

Dentro de lo poco que mostraron, Andrea y Felipe se sorprendieron mutuamente con una larga lista de detalles. La barranquillera inició el día de su esposo con un regalo muy íntimo en su bañera, la decoró con flores, velas blancas, pasabocas, limones en rodajas y uno de sus regalos más costosos: un exclusivo coñac. En video, quedó registrada la búsqueda del licor que compró la mamá de Adhara e Isabella, con la ayuda de los dos mejores amigos de Saruma.

Lo que sorprendió a sus millones de seguidores fue la cantidad de dinero que se habría gastado la creadora de contenido en la bebida alcohólica Louis XIII. “A él no le gusta el tequila, le gusta el whisky y el coñac, estas cosas son nuevas para mí, yo no sabía que había tragos hasta de 300 millones de pesos, a mí me gusta el guaro. Este es el más exclusivo de la tienda, es tan caro que nadie más ha podido comprarlo, el nombre es de un monarca francés”, aunque la influencer trató de ocultar los precios, sus seguidores se dieron a la tarea de buscarlo, varias páginas especializadas ofrecen el famoso coñac por un valor entre 23 y 31 millones de pesos colombianos. Además le regaló unas gafas Versace, raquetas de tenis, una loción, entre otras cosas. Él por su parte le dio una cena romántica, rosas, ropa, maquillaje costoso y demás regalos que hasta ahora Andrea no ha mostrado.