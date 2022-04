Andrea Valdiri y Felipe Saruma invitarán a 10 seguidores a su boda

Empezó la cuenta regresiva para el que podría ser uno de los acontecimientos más importantes del año: la boda entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Los influenciadores cada día revelan más pistas de lo que sería su matrimonio, un tema que no solo tiene intrigados a sus seguidores en redes sociales, sino a sus mayores fans, pues la empresaria compartió una importante noticia en su cuenta de Instagram.

La barranquillera anunció que invitará a 10 seguidores a su boda. “Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen ‘vamos pa’ esa’ y convierten mis momentos en magia. Voy a invitar a 10 de mis seguidores”.

¿Qué debes hacer?

Las personas que quieran asistir a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma deberán seguir los siguientes pasos: Seguir la cuenta de Instagram de la empresaria y comentar su última publicación, de ahí escogerá al azar a sus 10 invitados.

Además, en el mismo post, la barranquillera dedicó un emotivo mensaje para su futuro esposo: “Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades. Su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te ‘dan una mano’ para luchar juntos”, escribió.

Así será la participación de sus fans en la boda

En entrevista con Revista Vea, Andrea Valdiri aseguró que sus invitados tendrán un lugar muy especial en el evento. “Elegiré 10 seguidores al azar y los que asistan disfrutarán en un palco divino al lado de la tarima. Vestirán de manera diferente y tendrán las mejores atenciones durante 4 horas. Lo que tengo es gracias a las personas que me siguen y eso lo hago en gratitud con ellos”, nos confesó.

