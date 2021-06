Andreina Fiallo es cuestionada por su rutina de ejercicios en embarazo

A principios del mes de junio, Andreina Fiallo compartió, con sus seguidores en redes sociales, la noticia de su embarazo, fruto de su relación con el futbolista Andres Reina, volante del Independiente Medellín.

La empresaria ha ido revelado detalles de su tercer embarazo, como el sexo del bebé (niño) y los meses de gestación (4). También, afirmó que ya superó los momentos desagradables y, ahora, disfruta del proceso junto a su pareja y sus dos hijos mayores, Danna y Daniel.

La deportista se ha caracterizado por llevar una vida saludable a través del ejercicio y durante su etapa de embarazo, no ha sido la excepción, pues ha través de su cuenta de Instagram ha compartido sus rutinas y entrenamientos físicos que realiza a diario. Sin embargo, la también empresaria ha sido criticada, pues algunos seguidores afirman que es “arriesgado” para su bebé.

Cansada de los cuestionamientos, Andreina aclaró, a través de la misma red social, que el propósito de sus entrenamientos es para sentirse saludable y activa. “Hacer ejercicio me hace sentir bien, me da energía para el día, me sube el ánimo y es una terapia muy buena para todo”, expresó.

Por ahora, Andreina disfruta el proceso de convertirse en madre por tercera vez y comparte su preparación y práctica deportiva con sus seguidores en redes sociales.

