Andy Rivera reveló si quiere tener más hijos o si ya cerró ‘la fábrica’

Te puede interesar: Fotos: ¿Andrea Valdiri confirma su relación con Felipe Saruma?

El cantante de música urbana, Andy Rivera, se ha caracterizado por ser bastante cercano a sus seguidores, con quienes acostumbra a dialogar a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. Esta vez, recibió una pregunta bastante inquietante por muchos. Un fanático le escribió si ha pensado tener más hijos o si quiere quedarse con su única hija, Hellen, quien ya tiene 8 años.

Ante la curiosidad de sus seguidores, el artista manifestó que no descarta la posibilidad de tener otro hijo, pese a la responsabilidad que conlleva traer un bebé al mundo.

“En estos momentos no, pero realmente me encantaría tener otro hijo. Sé que no está fácil, que hoy en día criar un niño no es tan fácil, pero yo asumiría el reto. Yo quiero tener un hijo más”, dijo el cantante.

Puedes leer: ¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno serán nuevamente padres?

Andy ha mostrado, a través de sus redes sociales, el amor que siente por su hija, y cómo desde que nació hace 8 años su vida cambió completamente. Desde entonces, ha sido un papá amoroso y dedicado, incluso ha publicado algunos momentos cuando la ayuda a alistar para que vaya al colegio.

Hace poco, en la misma dinámica de preguntas y respuestas, el cantante reveló que una vez se enamoró de una fan en un concierto

“Mi gente, una vez quedé flechado con una mujer que estaba en el público, y como noté que estaba sola empecé a cantarle un poquito más, a mirarla desde el escenario y luego ella me pidió una foto, fue entonces cuando me mató su energía. Sin embargo, todo pasó muy rápido y entonces ahí quedó”.

Puedes leer: ¿Lina Tejeiro tuvo una cita con un ‘misterioso’ hombre?

Sin embargo, el pereirano no contó quién fue la mujer en cuestión, ni tampoco dijo hace cuánto le sucedió. Muchos pensaron que podría tratarse de Aura Dayana Suárez, la fan que fue noticia por haberle robado un beso a Andy en su primer concierto después de la pandemia.