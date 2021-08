Angelina Jolie abre cuenta en Instagram y le gana a Jennifer Aniston

Angelina Jolie abrió su cuenta en Instagram y batió récords dejando atrás a la primera esposa de su ex, Jennifer Aniston. Aquí la razón de la apertura.

Angelina Jolie se había mantenido al margen de la red social Instagram y al igual que otro reducido número de famosos no contaba con cuenta en esa red. La laureada actriz cambió de parecer y abrió cuenta, pero no para hablar de sí misma, ni de sus películas, sino para dar voz a quienes considera impedidos por la situación. La exesposa de Brad Pitt se ha referido en su primer post a la situación de Afganistán ahora que los talibanes están en el poder y las mujeres y niñas pierden sus derechos esenciales. La publicación tiene como imagen central una carta que una niña afgana le envío de su puño y letra y la ha titulado Una carta de una chica afgana. Otras de las imágenes de su primer post es la de tres mujeres vestidas con un burka, una pieza de ropa que cubre el cuerpo de la mujer islámica desde la cabeza a los pies y que oculta, en su mayoría, sus rostros. “Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, escribió la estrella de cine dejando ver que en su caso prevalece su labor humanitaria.

La incursión de Angelina en la red social también ha batido récords en cuanto a celebridades se refiere, ya que, hasta este momento, se había sido justamente Jennifer Aniston, la primera esposa de Brad Pitt, quien había logrado cifras importantes con su primer post. Aniston logró 650.000 likes en una hora y en cinco horas contaba con un millón de seguidores. Jolie logró que 1,6 millones de personas la siguiera en una hora y al cabo de cinco ya supera los 5 millones.

Esta es la publicación mencionada que para los conocedores de contenidos en redes pone de manifiesto que Jolie seguirá usando la red para dar voz a personas vulnerables.

