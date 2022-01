¿Angelina Jolie y The Weeknd están de romance? Esta es la verdad

Se dice que los hijos de Angelina Jolie aman a The Weeknd y sus fanáticos de su música. Foto: Getty

Angelina Jolie es una de las mujeres más bellas del mundo, y su vida amorosa es siempre noticia internacional. Después de su divorcio de Brad Pitt y de su batalla legal, en la que se han visto involucrados sus 6 hijos, parece que podría estar dándose una oportunidad con The Weeknd, cantante conocido por éxitos como I feel it coming y Blinding Lights.

Lo ama la familia

La actriz y líder social y el cantante fueron vistos cenando en Los Ángeles y, por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Ninguno de los dos ha dicho una palabra sobre una posible relación romántica, pero según fuentes citadas por Us Weekly, los artistas tienen muchas cosas en común, y además los hijos de la protagonista de Maléfica aman al artista y son fanáticos de la música del intérprete de Toronto. “A los niños les parece genial que su madre tenga una conexión con The Weeknd”, contó la fuente a la publicación. Se menciona también que el ex de Bella Hadid y Selena Gomez tiene en Angelina una fuente de inspiración, tanto que no dudan en llamarla ´su musa´. En la letra de su más reciente lanzamiento, Here we go again, muchos encuentran un mensaje dedicado a Jolie, “Mi nueva chica es una estrella de cine, a la que amo y hago gritar como Neve Campbell. Pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Porque mi chica es una estrella de cine. Me prometí a mi mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo”.

Los cercanos a la pareja apuntan que su vínculo es más profesional que amoroso, y que la cercanía entre el cantante de 31 años y la estrella de cine, de 46, se debe que la actriz de Salt y The Tourist le da pautas de actuación, porque The Weeknd actúa, produce y dirige The Idol, una nueva serie de HBO.