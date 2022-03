Anuel AA, ex de Karol G, es acusado de dejar sin casa a su hijo

Te puede interesar: VIDEO: Yailin no sería la causante de la ruptura de Anuel AA y Karol G

Una vez más, el cantante Anuel AA generó controversia en redes sociales y medios de comunicación. Esta vez no fue por cuenta de su nueva novia, ‘Yailin, la más viral’, sino por su relación con su expareja Astrid Cuevas, la mamá de su hijo Pablo. El artista fue acusado de dejar sin casa a madre e hijo. “Los sacaste a la calle. No te preocupes que sola ella no está… No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, así mismo baja”, escribió una de las hermanas de Astrid Cuevas en sus redes sociales.

Asimismo, la tía del hijo de Anuel AA agregó: “Miserable, poco hombre. Todo lo malo lo tienes. Por eso es que vivo agradecida de que mi sobrino se levanta todos los días al lado mío y no al lado tuyo. No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo”. De igual, otra de las hermanas de Cuevas aseguró que el ex de Karol G supuestamente solo llama una vez al mes a su hijo, a través de una aplicación. “Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado. O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas, miserable, le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso mientras tu cojoneas tu carrera. Jodido falso, nunca has sido padre, NUNCA, solamente hablas con el dinero”, fueron las contundentes palabras de la excuñada del cantante.

¿Cuántos años tiene Pablo, el hijo de Anuel AA?

Pablo Anuel Gazmey Cuevas nació el 25 de junio del 2013. Actualmente tiene 8 años y nació fruto del amor entre Anuel y Astrid Cuevas. El pequeño vive en Puerto Rico junto a su madre. En una entrevista que dio el artista para People en Español, afirmó: “El nene está en mi país natal porque él estudia allá. Mi hijo es la luz de mis ojos”.