Anuel anuncia con insultos por qué no compartirá fotos de su hija con Yailin

Hace unos días, después de anunciar su separación, Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ le dieron la bienvenida a su hija Cattleya Gazmey Redman. Según las fotos que publicó la cantante dominicana, su exesposo la acompañó durante el parto y juntos conocieron, por primera vez, a su pequeña. El nombre de la bebita fue uno de los temas que más revuelo causó, pues en un tiempo se llegó a pensar que ambos artistas se habían basado en la colombiana Karol G para elegir su nombre.

En las únicas dos fotos que publicó la joven de 20 años, no se ve el rostro de su hija, por lo que varios de sus fanáticos no descartan que ellos sean unos de los muchos famosos que optan por tener la identidad de sus hijos lejos de los reflectores, y esperar a que ella crezca para que decida si quiere ser o no un personaje público.

¿Qué dijo Anuel sobre su hija con Yailin?

Todo parece indicar que, desde que Yailin dio a luz a su hija, son muchos los internautas que han pedido a las celebridades mostrar el rostro de la pequeña. Petición que habría cansado al puertorriqueño de 30 años, lo que lo había llevado a responder, alterado, a sus fanáticos. De manera contundente, el intérprete de Secreto y Culpables reveló las razones para tomar la decisión.

En vez de responde directamente a los cientos de comentarios y ‘exigencias’, Anuel decidió publicar un texto en sus historias de Instagram y demostró su enojo hacia aquellos que piden fotos de Cattleya. “No hay fotos de mi princesa pa’ nadie. Arranquen pal carajo con su mal de ojo y sus malos deseos… ¡están locos pal carajo!”, expresó el boricua.

