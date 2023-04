Anuel comparte la primera foto junto a su hija con Melissa Vallecilla

Además de la hija que Anuel AA tiene con su exesposa, Yailin ‘La más viral’, el puertorriqueño también tenía previamente otra hija pequeña, de la cual hasta apenas hace unos meses decidió hablar públicamente. Para nadie era un secreto, pues la madre de la bebé, Melissa Vallecilla ya había declarado quién era el padre de ella, pero recalcaba que la relación entre ellos, además de ser una infidelidad, nunca fue buena.

Hace unas horas, se viralizó una entrevista que el ex de Karol G le brindó a Soy Molusco donde habló de su hija Gianella, a quien reconoció hace apenas unas semanas después de protagonizar una polémica con Melissa Vallecilla. Según afirmaba el artista, la niña no era suya y, supuestamente, la modelo colombiana solo quería llamar la atención. Después de todo, el artista reconoció que la niña sí era suya, después de someterse a una prueba de ADN.

Inicialmente, Anuel negó ser el padre de Gianella, la hija que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla. La bebita está próxima a cumplir un año. ¿Se parecen? Conócela aquí. Foto: Instagram - Instagram

Anuel conoció a su hija Gianella

Tras el nacimiento de su hija Cattleya, Anuel quiso conocer a Gianella, de un año. En la mencionada entrevista, el artista contó cómo fue el encuentro con la bebita: “hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”.

Así fue como, horas después, publicó las primeras fotos con su primera hija mujer. Sin poner ningún texto alusivo, se ve al ex de Karol G sosteniendo a la bebita en sus piernas y muy sonriente. Por el contrario, invitó a sus seguidores a comprar boletas para sus próximos conciertos en Estados Unidos. Además, en la publicación también puso fotos de sus otros dos hijos, Pablo y Cattleya, a quien le tapó su rostro.