Arelys Henao: edad, dónde nació, hijos, esposo y más de la cantante popular

Mucho antes de que Caracol estrenara la bionovela Arelys Henao: canto para no llorar, la cantante de música popular contaba con una trayectoria en la música de casi treinta y cinco años. Además de su talento, la vida de la artista causó conmoción entre los televidentes y seguidores, quienes hasta ahora continúan interesándose por el pasado de la antioqueña.

“Arelys Henao: canto para no llorar” se estrenó con un comportamiento de 12,75 % este martes 11 de enero de 2022. Foto: Cortesía: Caracol Televisión

¿Cuántos años tiene Arelys Henao?

La intérprete de Señor prohibido, Amante y amigo y Lo pasado pisado, nació el 3 de diciembre de 1976. Hace unas semanas, la famosa celebró sus 46 años, en medio de una presentación en Miami. Sus músicos y otros mariachis la sorprendieron en su camerino cantándole el Feliz cumpleaños.

“Y Dios me permitió cumplir un año más entre triunfos y fracasos, entre lágrimas y risas, con errores y virtudes, quiero seguir aprendiendo de la vida con calma y paz en el alma”, escribió.

¿Dónde nació Arelys Henao?

La cantante nació en Sabanalarga, Antioquia, junto a su numerosa familia vivió, desde temprana edad, momentos difíciles. Además de haber sido reclutada por la guerrilla, la artista, sus padres Alonso Henao y María Ruíz, y el resto de los suyos, fueron víctimas de violencia, a causa del conflicto armado, además fueron desplazados. Al salir de su tierra natal vivieron muchas dificultades en otros municipios.

Cuando tenía 17 años, antes de iniciar su carrera en la música, Arelys trabajó como peluquera. Cuando vivió en Nutibara, recibió la propuesta de los dirigentes del pueblo para representarlos en un reinado, y aunque ella aceptó su padre no aprobó la decisión. “Me vestían de oro, lo que representaba las riquezas de la región. […] Me subo a la carroza, yo sonriendo, y mi papá le daba con el machete a la rueda del carro y decía: ‘¡Que se baje de ahí!’. […] Yo le decía a la presidenta del comité: ‘Me va a matar”, contó en una entrevista. Veinte días después del suceso, su padre continuaba sin hablarle, pero finalmente terminó cediendo.

¿Quién es el esposo de Arelys Henao?

Además del amor, a la ‘reina de la música popular’ y a su esposo Wilfredo Hurtado los une su impactante historia de vida, pues los dos fueron víctimas de la violencia y el desplazamiento. Su amor comenzó hace más de dos décadas, cuando llegaron, por separado, a vivir a Medellín. La timidez de Wilfredo complicó las cosas al inicio, pero su destino ya estaba escrito.

En el año 1996 ella era peluquera y entre semana vendía muebles; él llegó desde Urabá, era introvertido y melancólico, pues tenía la tristeza de haber perdido parte de su familia. Se conocieron porque vivían en el mismo barrio. Se convirtieron en amigos, pero al padre de la artista, su compañerismo no le gustaba mucho. “Él llega desplazado también de la violencia de Urabá. Él perdió a su papá, pierde a gran parte de sus hermanos, ha sufrido más que yo. Mi padre comenzó a prohibírmelo. Cuando lo veía pasar comenzaba a hablar mal de él. Yo le decía: ‘Papá, no me lo prohíba más, que me va a salir gustando’. Él empezó a decir y a decir, hasta que me gustó”, confesó. Tiempo después, su padre aceptó la relación y entabló una buena relación con el esposo de la artista, quien la ha acompañado en todos los momentos, algunos muy difíciles por la escasez económica. Su cónyuge fue su soporte cuando, para vivir se convirtió en vendedora de libros y secretaria, entre otros oficios, esos sí, sin renunciar a la música.

¿Cuántos hijos tiene Arelys Henao?

Con Wilfredo, su esposo y también mánager, Arelys tiene dos hijos, Juan Esteban y Miguel. Aunque en sus redes sociales tratan de ser muy privados con su vida íntima. Hurtado, poco amigo de las cámaras y las entrevistas, la acompaña a eventos públicos y a sus presentaciones. Siempre aclara que la artista es ella.

Hermanos de Arelys Henao

Arelys Henao nació en una familia de trece hermanos, siete de ellos fallecidos. Cuando la artista tenía apenas tres años, su hermana mayor murió a causa de la mordedura de una serpiente. Martín, que tenía 54 años, perdió la vida en marzo del 2021, a causa de una enfermedad terminal. Sobre los otros se sabe poco, Alba, es monja, otra se desempeña como enfermera, y los demás trabajan como carpinteros y cerrajeros. Jorge es artista y se dedica al género del vallenato.

‘La reina de la música popular’ vivió uno de los dolores más grandes con la partida de su papá, don Alonso Henao, quien falleció hace seis años por un cáncer. Su mamá, María, sufre de una rara condición que hace que ‘muera’ por segundos, un trastorno que se conoce como catalepsia.

¿Qué le pasó a Arelys Henao?

En el 2014, la cantante se sometió a un cheque de rutina, pero recibió un impactante diagnóstico: tenía cáncer de tiroides. Arelys, con gran fe en Dios, se sometió a un duro tratamiento que tuvo un feliz resultado, pues la enfermedad fue erradicada de su cuerpo. “Cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides le dije a mi médico si podía operarme algunos meses más tarde, porque tenía muchos conciertos. Pero él me dijo ‘si te operas luego, te mueres’. Y lo hice. Sabía que había un riesgo de perder la voz, pero también sabía que Dios me tenía para testimonio ante el mundo y que su propósito aún no se ha cumplido conmigo. Ese propósito está ahí y tengo mucha fe”.