Ariana Grande: por fin lejos de hombre que amenazó con matarla

Ariana Grande obtuvo una orden de alejamiento en contra un hombre que fue a su casa con la intención de acabar con su vida. No es el primero.

Ariana Grande puede sentirse segura en su casa, pues obtuvo una orden de alejamiento en contra de Aharon Brown, un hombre que el 9 de septiembre estuvo en su casa, con un filoso cuchillo, y amenazó a su guardaespaldas. La rápida acción del hombre de seguridad y de su grupo, impidieron que el hombre siguiera adelante en su propósito de llegar a ella. Lo mantuvieron en custodia hasta que la policía hizo el arresto. La pesadilla para Ariana comenzó cuando en febrero, el hombre comenzó a ir a la residencia que la cantante comparte con su esposo, Dalton Gómez. La intérprete de 7 rings, declaró en un documento entregado a la corte, al que tuvo acceso el portal TMZ, " El hecho de que el señor Brown haya estado viniendo a mi casa de forma regular durante los últimos meses me resulta aterrador. En base a sus amenazas, tengo miedo por mi seguridad y por la de mi familia”. La artista, que ya había vivido en el pasado un episodio similar, estaba realmente desesperada por obtener un amparo de la justicia. “Siento que, de no aprobarse esta orden de alejamiento, el señor Brown seguirá viniendo a mi casa con la intención de herirme físicamente o asesinarme, o de hacer lo mismo con mi familia”. Pero, según Rolling Stone, su pedido fue escuchado, pues el hombre no podrá acercarse a la cantante de 28 años, a su familia y propiedades, hasta el 5 de octubre de 2026.

¿Carta de amor?

En mayo del 2020, también tuvo que tomar acciones contra otro acosador. Fidel Henríquez no sólo llegó a su casa y caminó por su jardín, también llamó a la puerta. Cuando Joan, la mamá de la cantante abrió la puerta, le dijo que quería entregarle una carta de amor a su hija. El hombre fue arrestado, y se le encontró una nota donde expresaba su deseo de matar a Ariana. La ley dictaminó que Henríquez no podría abordarla, ni llamarla, ni enviarle mensajes o emails en un período de 5 años.