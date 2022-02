Así celebraron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque el primer año de su hijo Salvador

El 19 de febrero del 2021 nació Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Desde entonces, ha sido el protagonista de las redes sociales de la presentadora y del actor. Cruz ha contado en varias oportunidades, que su bebé nació con tortícolis gestacional y tiempo después, el líquido cefalorraquídeo del niño se acumuló en su cabeza, haciendo que creciera más de lo normal. Después de varias terapias, Salvador ya se encuentra en perfectas condiciones de salud.

Te puede interesar: Fotos: ¡Nuevas pistas! Carolina Cruz y Lincoln Palomeque siguen juntos

El pasado sábado, la familia Palomeque Cruz celebró el primer año de vida de Salvador. En sus cuentas de Instagram, los famosos le dedicaron emotivos mensajes al niño. “¿Un año ya? ¿En qué momento pasaron 365 días? Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido…No fue mi caso, nunca lo pensé, nunca lo quise, he disfrutado el día a día al lado tuyo mi amor. Me goce las inyecciones, los banqueos, el 7 de Julio del 2020 que te pusieron dentro de mi, me goce la quietud de mi embarazo, los 23 kilos que subí, valore y agradecí la maduración de tus pulmones para esperar tu llegada antes de tiempo, todo siempre desde la gratitud y el amor. Llegaste y a los 2 días ya estábamos en casita, sanos, Perfectos, lactando y aprendiendo de esta nueva experiencia”, escribió Carolina.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por su parte, Lincoln Palomeque posteó: “Hijo lindo te amo con mi vida, eres luz, eres magia, tu sonrisa que encanta, la forma como me miras me llena de vida, ver mis ojos en ti me llena de amor, gracias a Dios por ti, eres un guerrero y llegaste para para dejar huella. Feliz cumpleaños, te voy a cuidar siempre. Te amo”.

Te puede interesar: ¡Por fin! Lincoln Palomeque reveló la razón del distanciamiento con Carolina Cruz

A la fiesta de cumpleaños del hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque asistieron varias famosas como Catalina Gómez y Carolina Soto con sus hijos. En redes sociales quedaron registrados fotos y videos del feliz festejo.