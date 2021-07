Así era Lucy Colombia Arias, ‘La Marquesa de Yolombó’

Te puede interesar: Carolina Cruz lanza programa para ayudar a familias de escasos recursos

Lucy Colombia Arias, será recordada por su versatilidad. Fue presentadora, locutora y actriz. Se hizo famosa por la serie radial Kalimán y por sus inolvidables papeles en producciones clásicas de la televisión como Yolombó, Los Cuervos, El siete mujeres, La mala hierba, Flor de invierno, entre otras.

Desde muy joven descubrió su pasión por la radio. En una entrevista con La Red la legendaria actriz recordó: “Me acuerdo que oía mucho Radio Santa Fe, y pensaba que quizá me gustaría trabajar ahí. Un día, leyendo los clasificados del periódico, vi que ofrecían clases de locución y actuación radial. Hablé con el maestro Manuel Cabral, él me hizo la prueba de voz y me dijo que tenía buena voz”. Su sueño se hizo realidad, se convirtió en una de las figuras más importantes de la radionovela y de ahí en adelante, comenzó su exitosa carrera artística. Después de estar 17 años en radio, saltó a la televisión, allí trabajó en más de 200 producciones, y durante casi 60 años se ganó el título como una de las actrices más respetadas del mundo del entretenimiento.

Luchó también por el trabajo justo de sus colegas junto a la Asociación Colombiana de Actores, donde fue una de las 42 fundadoras.

“Lucy deja un importante legado como actriz, locutora y presentadora. Su voz, su ángel y su ímpetu fueron claves para la creación de este SUEÑO llamado ACTORES S.C.G. A su familia, amigos y colegas les enviamos un mensaje de fortaleza para sobrellevar este triste momento”, escribió la asociación en una publicación.

Su impecable carrera, deja un gran legado en las futuras generaciones que sueñan con marcar huella en el mundo de las artes, así como lo hizo La Marquesa de Yolombó, hasta sus últimos días.