Así es Belinda como jefe, según maquilladora ¿Le pide permiso a su mamá para todo?

Las polémicas con Belinda, ex de Christian Nodal, no paran. Luego de terminar su relación con el intérprete de Adiós amor, se han venido conociendo algunos detalles sobre las posibles razones por las que rompieron su compromiso.

Christian Nodal y Belinda en los días felices en que ya eran una pareja comprometida. Foto: Instagram

Dentro de las versiones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación internacionales, se ha dicho que, supuestamente, además de algunos problemas de dinero, la mamá de Belinda tuvo mucho que ver. De hecho, esa versión tomó más fuerza cuando, hace unos días, la señora Belinda Schüll y Christian Nodal protagonizaron una fuerte discusión a través de Twitter.

Así es Belinda como jefe, según una maquilladora

Ahora, se hicieron virales unas declaraciones de una maquilladora que afirmó que trabajó con la intérprete de Luz sin gravedad. En TikTok es conocida como GaboPhotosBox, y allí compartió su experiencia de trabajo con la también actriz.

Según mencionó, fue contratada para maquillar a algunas modelos que desfilarían con las prendas que Belinda había creado en colaboración con una reconocida marca de ropa. Lo que llamó su atención, y terminó sorprendiéndola, es que según la maquilladora, la mamá de Belinda es la encargada de controlar la vestuario y el maquillaje de las modelos, y no la artista, como muchos pensaban. “A mi Belinda siempre me ha gustado, su música, su estilo, todo, pero yo siempre había tenido una percepción de ella de que era bien segura, como lo que proyecta, pero resulta que no es así y me sorprendió. Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos, cuando llegó la mamá de Belinda… y comenzó a decir ‘eso no me gusta, eso no le va a gustar a Belinda’”, aseguró. Incluso, relató que en un momento ‘mamá Beli’, como es conocida la progenitora de la cantante, les hizo desmaquillar por completo a las modelos para que comenzaran de nuevo.

Entre tanto, la maquilladora aseguró que en ese evento se dio cuenta que Belinda prácticamente le pide permiso para todo a su mamá. “Ella bien seria, hablando en voz bajita, ‘mamá ¿dónde me pongo? ¿qué digo? ¡ay no, que pena!’”, afirmó, refiriéndose a la forma en la que se expresa la artista.

“Uno pensaría que una ‘chavita’ que ha estado en el medio desde tan chiquita, desde niña, sabría qué hacer, qué decir, dónde ponerse, dando órdenes, esa era la idea que yo tenía de ella y me sorprendió pero para bien ver que es bien sencilla, pero también me sorprendió que necesite siempre ese apoyo, que sea como penosa”, terminó diciendo a través de un video en su cuenta de TikTok.