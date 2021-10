Así es y esto cuesta la mansión de Jennifer López, que no ha podido vender

JLo rebajó el precio del inmueble que tiene en Nueva York y aun así no ha podido venderlo. Ahora está urgida para mudarse a LA con Ben Affleck.

Hace cuatro años Jennifer López está intentando vender un increíble penthouse que tiene en la exclusiva zona de Madison Square Park, en Nueva York. El inmueble que ella compró en algo más de 20 millones de dólares en 2014, según reportó The New York Post, tenía todo lo que ella creyó necesitar y estaba dispuesta a vivir allí con sus mellizos. Sin embargo, luego vendría el noviazgo con Álex Rodríguez y ella se mudó con él. El amplio y lujoso apartamento quedó ahí por un buen tiempo, pero con el transcurrir de los meses y las visitas ocasionales que hacía a este, se dio cuenta de que no era lo suficientemente privado como imaginó, ya que está ubicado en una zona donde hay bastante tránsito de personas.

Así fue como en 2017, tres años después de comprarlo, lo puso en venta por 26,9 millones de dólares. La oferta no fue atendida por nadie realmente interesado y el precio se rebajó casi en dos millones de dólares. Ahora el apartamento sigue en venta y su precio es de 25 millones de dólares.

El penthouse se encuentra en un edificio que fue construido en 1924 y ha sido constantemente remodelado, llegando a ser uno de los más sofisticados de la zona. Cada apartamento tiene su propio ascensor. El inmueble tiene uno dos pisos, tres habitaciones, cada una con baño, cuatro terrazas separadas, techos altos y más de 800 metros cuadrados en total.

Además de una increíble vista de la ciudad, cuenta con una cocina infinita y un amplio salón, está decorado en tonos pastel y con madera clara en todos sus ambientes. Jennifer lo disfrutó el pasado fin de año, segura de que con la reactivación económica lograría venderlo, pero ya ha pasado buena parte del 2021 y no hay cliente a la vista. Al parecer, ella habría solicitado vender pronto, lo que sugiere que podría rebajar un poco más el precio, pues su interés es seguir en la búsqueda de una mansión en Los Ángeles donde vivirá con Ben Affleck y sus hijos.

