Así reaccionó la mamá de Will Smith, ¿qué le aconsejó?

Carolyn Bright, la mamá de Will Smith expresó su opinión sobre la bofetada que su hijo le propinó a Chris Rock. La mujer de 85 años aconsejó a su hijo. Foto: Getty

Will Smith vivió todas las emociones en la noche los premios Óscar, el pasado 27 de marzo. Al principio de la velada estuvo feliz y radiante, pues era el gran favorito para llevarse una las estatuillas más codiciadas de la noche, la de Mejor Actor. El protagonista de King Richard disfrutó de la velada hasta que Chris Rock, encargado de presentar una de las categorías, la de Mejor Documental, dijo “Jada, te quiero. G. I Jane 2 no puedo esperar a verla”, un comentario desafortunado acerca de Jada Pinkett, su esposa hace 25 años, quien sufre de alopecia. La emoción del actor se transformó en furia, e impulsado por un resorte, subió al escenario y le asestó una bofetada al comediante. De vuelta a su silla, el enojo continuó. Luego, y después de recibir el abrazo de varios de sus colegas, entre ellos Denzel Washington y Bradley Cooper, Will Smith, efectivamente, recibió el galardón por su interpretación de Richard Williams, padre de Serena y Venus, las estrellas mundiales de tenis. En su emotivo discurso, se deshizo en lágrimas, y más adelante, al finalizar los premios y lleno de felicidad, estuvo celebrando el triunfo con los suyos.

Will Smith mencionó en su discurso a Carolyn Bright, su madre, la mujer de 85 años que seguramente lo estaba viendo en su hogar, en Filadelfia. Después de la escena de la bofetada de Will Smith, los medios se volcaron en la reacción de la autora de sus días. “Sé cómo trabaja, cuan duro trabaja. He estado esperando y esperando y esperando. Cuando escuché el nombre, simplemente dije ´¡Sí!´”, expreso Bright, en sus declaraciones a WPVI. Ella, que tampoco estaba preparada para la reacción de su segundo hijo, que en unos meses cumplirá 54 años, también se mostró sorprendida con el hecho. “Nunca lo había visto hacer eso. Es una persona muy ecuánime, una persona de pueblo. Es la primera vez que lo he visto explotar. La primera vez en su vida”.

¿Qué le recomendó Carolyn Bright?

Carolyn, que está muy orgullosa del premio que su hijo obtuvo en la noche de los Óscares, sólo tuvo un consejo para el actor: “Descansa y vete de vacaciones”. No se sabe si el artista está pensando en acatar la recomendación de su madre, a quien todo el mundo sabe, ama y admira profundamente, pero lo primero que hizo fue pedir excusas con un emotivo mensaje que publicó en su Instagram. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.