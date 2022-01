Así respondió Luisa Fernanda W a quienes la criticaron por ‘calvear’ a su hijo

En redes sociales, Luisa Fernanda W ha sido una de las influencers que más ha dado de qué hablar. Algunas veces por su relación con Pipe Bueno, otras por el contenido que publica, y unas más, por temas relacionados con su primogénito Máximo.

Ayer, la generadora de contenido causó sensación en redes al publicar el cambio de look de su hijo, pues ahora el pequeño luce su cabecita completamente rapada. “Lindo, calvito”, dice la influenciadora mientras su hijo baila con una canción infantil de fondo. El hecho generó opiniones divididas entre los internautas. “Ay noooooo, Luisa, él tenía pelito bonito, nooo”, “ay noooo que mal eso… no me gusta que los peluqueen”, “pensé que era un filtro”, “es lo más normal del mundo, se escandalizan, el cabello crece dejen de ser mojigatos”, “se ve hermoso... y sí es bueno que se lo corte para que le crezca más sano y fuerte”, “él es hermoso con pelo o sin pelo, igual le va a crecer”.

Debido a las críticas que se generaron, la pareja del cantante Pipe Bueno publicó otro video explicando por qué lo hizo. “Recuerden que el pelo crece y eso le crece en un momentico. Me encanta más con su pelito, amo ese crespero de Máximo, pero lo quería tusar esta vez para ver si le crece más gruesito el pelo, le voy a hacer unos tratamientos que le compré entonces esperemos a ver, les voy contando si le funciona o qué”, dijo.

Pese a la aclaración de Luisa Fernanda W, algunos internautas la siguieron criticando, afirmando que el niño está muy pequeño para que lo “someta” a tratamientos de belleza innecesarios, mientras que otros, coinciden en que esa creencia popular de rapar a los niños para que les crezca más sano y fuerte el cabello es totalmente cierta, pues viene de las antiguas generaciones.