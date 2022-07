Con una extravagante celebración, Isabella Chams, la reina del Carnaval de Barranquilla 2020, le dio el “sí acepto” a Ricardo Jaar. La ceremonia, que se llevó a cabo en la Inmaculada Concepción, fue por todo lo alto. En la recepción hubo música, bailes, folclor y mucha alegría, como todo un carnaval.

Andrés Cepeda fue uno de los invitados a la boda, y aprovechó para obsequiarle a Isabella y Ricardo la canción Tengo ganas. Además, fue el padrino de los novios. “Me habías cantado muchas veces antes, pero nunca llamándote mi esposo @rickyjaar. ¡Gracias al mejor padrino por hacer este momento posible @andrescepeda!”, escribió Isabella en sus redes sociales.

Así va la luna de miel de Isabella Chams, exreina del Carnaval de Barranquilla

“Nunca fui una mujer que le gustaran las sorpresas. Me gustaba saberlo todo siempre desde antes. Pero desde que estoy con él, todo ha cambiado. Pensé que hoy iba a saber a dónde me iba, pero me va a tocar esperar un poquito más. ¿A dónde creen que me lleva este loco?”, escribió Isabella en sus redes sociales, junto a un video donde se observa a en el aeropuerto, mientras su esposo le va contando hacia qué destinos van.

Al día siguiente de la pomposa boda, los recién casados emprendieron viaje a su luna de miel, lejos de Colombia. Fue Ricardo Jaar, el encargado de sorprender a la exreina con un viaje soñado por ella. Primero estuvieron en Miami, en Estados Unidos. Luego, llegaron a Catar. Como si fuera poco, la pareja también estuvo en las Islas Maldivas.

Según las imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram donde tiene 404 mil seguidores, la están pasando súper bien. “Duré años guardando fotos y videos de este lugar, con la espera de algún día poder llegar a conocerlo, y es todavía más increíble que como me lo imaginaba en mis sueños. ¡Eres el mejor esposo del mundo!”, escribió en otro post mientras mostraba el paisaje.

Visita a delfines, playa, comida, spa, entre otras, son solo algunas de las actividades que han realizado en estos días de luna de miel.

