Así fue el atraco a Christopher Carpentier, chef y jurado de MasterChef en Bogotá

La inseguridad sigue haciendo de las suyas. Hace pocas horas se conoció que, el chef Christopher Carpentier, reconocido por ser uno de los jurados del reality culinario MasterChef Celebrity, fue víctima de hurto luego de salir del restaurante ‘Patrón Bistro’ que inauguró en el mes de agosto.

De acuerdo con información de Blu Radio, el chef fue abordado por unos delincuentes, específicamente dos hombres y dos mujeres, que se desplazaban en un vehículo a la altura de la calle 85. El hecho ocurrió a la madrugada, cuando Christopher y su acompañante esperaban un servicio de transporte. Se conoció que el chileno, a quien despojaron de sus pertenencias, fue amenazado con armas de fuego y elemento cortopunzantes. Los ladrones emprendieron la huida, pero afortunadamente, a pocos metros fueron alcanzados por la policía y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Hasta el momento, el jurado de MasterChef Celebrity no se ha pronunciado al respecto, ni ha dado su versión de los hechos. Afortunadamente, tanto él como su acompañante salieron ilesos y, al parecer, lograron recuperar sus celulares y otras pertenencias, gracias a la oportuna reacción de las autoridades. Recordemos que, por esa misma zona, la presentadora Claudia Bahamón también fue víctima de un robo hace unas semanas, cuando fue arrastrada por una moto, cuyo conductor pretendía dejarla sin sus pertenencias. “Me agarró de la cartera y empezó a jalarme sin parar la moto. El señor no entendió que la cartera estaba cruzada a mi cuerpo y que yo no podía zafarla rápido para entregársela, porque la verdad es que se la hubiera entregado (...) Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó”, relató.

