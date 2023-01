Bad Bunny cierra su Instagram y envía mensaje por Twitter: “Me van a extrañar”

Bad Bunny sigue en la mira de sus fanáticos y de los internautas desde que se filtraron varios videos donde se ve al ‘conejo malo’ tirando al piso los celulares de sus fans cuando se le acercan a tomarse una ‘selfie’ con él. El artista confirmó su comportamiento cuando se pensaba que podría ser una estrategia.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cab&%# teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Me tiene sin coj&%$#”, escribió en su cuenta de Twitter.

Bad Bunny preocupa con su ausencia en redes

Desde ese momento, la prensa, sus seguidores y otras celebridades del mundo del espectáculo latinoamericano, criticaron el comportamiento del puertorriqueño de 28 años. La actitud del intérprete de Callaita no fue bien recibida por muchos usuarios, quienes lo criticaron en redes, lo dejaron de seguir y hasta disminuyeron las reproducciones de sus canciones.

Lo que sorprendió este fin de semana pasado es que el cantante de género urbano inició el 2023 ausentándose de sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, donde tiene 44.9 millones de seguidores y no sigue a nadie, la convirtió en privada, es decir, quien no lo siga no podrá ver sus publicaciones o demás actualizaciones. En Twitter fue donde causó más revuelo pues en la descripción de su perfil escribió “me van a extrañar…”.

Hasta el momento, algunos usuarios de Internet se preocupan por la salud mental del artista quien ya había dicho en el pasado que estará ausente de los escenarios durante este 2023. Mientras tanto, otros detractores del cantante no justifican los actos de él e incluso hablan de una posible estrategia publicitaria.

El reguetonero Bad Bunny se ausentará de las redes después de recibir críticas tras polémicos comportamientos con sus fans. Foto: Twitter