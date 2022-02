Belinda: esta es su colección de exnovios y de tatuajes

Belinda y Christian Nodal estuvieron comprometidos. Ahora el cantante pasa a engrosar la lista de sus ex. Foto: Instagram

Christopher Uckermann

En 2001, Belinda tenía 12 años y Christopher, 14. Eran los protagonistas infantiles de Aventuras en el tiempo, y con sus papeles de Violeta Arcángel Flores y Ángel del Huerto, ya eran ídolos. Él la besó por primera vez, pero luego, sin razón alguna, terminó con ella.

Giovanni Dos Santos

Belinda y el futbolista fueron novios entre 2008 y 2009, pero terminaron en 2010, y al parecer no quedaron en tan buenos términos. Dos Santos, mexicano de raíces brasileñas no se ´tatuó´ su amor por Belinda, pero cuando hacía un gol, se llevaba la mano a la frente, gesto que los seguidores de la pareja llamaron ´la Beliseñal´.

Mario Domm

La relación entre la intérprete de Amor sin gravedad y el vocalista principal de la agrupación Camila ocurrió en 2010, pero ninguno de los dos salió a confirmarla de forma oficial. Se rumoró que todo terminó porque el músico le habría sido infiel a ´Beli´, quien en esos días escribió en su cuenta de Twitter, “Ya no estoy más en La Luna”.

Criss Angel

Belinda y el famoso ilusionista se conocieron en Las Vegas hace seis años, y en 2017 empezaron un romance que estuvo lleno de lujos, viajes y estrellas internacionales con las que departían, por ejemplo, Kris Jenner. Criss se tatuó en el pecho la palabra ´Beli´, pero su amor, que terminó en septiembre de ese año, no tuvo un final tranquilo. El ilusionista, que cambió en su piel ´Beli´, por ´ God, publicó un mensaje, supuestamente dirigido a la cantante española. “No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

Lupillo Rivera

Belinda y Lupillo Rivera compartieron en 2019, cuando fueron coaches en La Voz México. Aunque se decía que el hermano de Jenni Rivera, la desaparecida Reina de la Banda, y Belinda sostenían un romance, nadie lo confirmaba…hasta que el músico dejó ver, por accidente, su brazo izquierdo, donde había tatuado la cara de la cantante. La relación duró 5 meses, y Rivera ya se borró el rostro de su ex amada.