¿Boyacoman y su joven novia María José Camargo terminaron? Esta sería la prueba

Hace unos meses, Frey Eduardo Quintero, mejor conocido en el mundo artístico como Boyacoman, presentó, muy enamorado, a su nueva novia María José Camargo.

Después de terminar su relación con Eliana Alzate, tras vivir una fuerte crisis por la pérdida de dos bebés, el humorista se dio una nueva oportunidad con una mujer mucho más joven. Foto: Instagram - Instagram

Durante nueve meses, la pareja no dudó en compartir fotos y videos demostrando lo felices que estaban pese a las críticas por la diferencia de edad. En el tiempo que duraron juntos compartieron viajes, videos de humor, momentos familiares, entre otras actividades que indicaban que todo marchaba muy bien.

Más noticias de Boyacoman

¿Qué pasó con Boyacoman y su novia María José Camargo?

Este fin de semana, el programa La Red de Caracol Televisión afirmó que, el exhumorista de Sábados Felices había terminado con su novia. Aunque, por ahora, ninguno de los dos se ha referido al tema, el presentador Carlos Giraldo aseguró que se trataba de una información confirmada. “Terminaron hace unas tres semanas, nos alcanzó a contar ella. Él no se ha querido referir mucho al asunto. Nos da mucha tristeza porque ella cogió sus ‘chiritos’, su maleta y se fue para la casa. Entendemos que él no se haya querido referir al tema”.

Hasta el momento, se desconocen las razones de la ruptura que, sería probada, además, porque en sus redes sociales eliminaron todo el contenido donde aparecían los dos, tanto en fotos como en videos. “Se está convirtiendo en un hábito porque cambia como cada seis meses”, señaló el presentador.

En el 2021, Boyacoman enfrentó otra ruptura con Eliana Alzate, después de dos años juntos. Al parecer, luego de perder dos bebés, vivieron una fuerte crisis en su relación y, por esa razón, habrían decidido acabar las cosas.

Juan Carlos Giraldo, otro de los conductores del programa, también dio su opinión sobre las rupturas amorosas del humorista. “Son como de 7 meses. Antes le daba crisis a los 7 años, pero como el tiempo va tan rápido se adelantan”.

Por su parte, Mary Méndez también se refirió sobre la situación sentimental del artista. “Lo que sí me pregunto es cómo consigue novia así como tan rápido”.

“Así son los artistas, dicen estar muy enamorados, pero cambian de pareja como muy seguido”, “dura más un vaso de agua en el desierto que esté con las parejas”, “lo importante es que sea feliz y no dependa de nada ni de nadie para lograr su propia paz”, “mejor solo, lo que no sirve que no estorbe”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en las redes sociales.