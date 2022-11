Brendan Fraser, la estrella de Hollywood que renació con ´La ballena´

El famoso actor que estelarizó George de la selva y la trilogía de La momia, volvió al primer plano luego de vivir una etapa oscura en la que sufrió una transformación física y personal que casi termina con su carrera

El regreso triunfal de Brendan Fraser, el otrora galán y protagonista de cintas de acción y suspenso, parece de película. El actor, luego de caer en desgracia en Hollywood, vivió un mo­mento sublime cuando co­legas, directores y la crítica especializada del séptimo arte, que asistió al Festival de Cine de Venecia, le brin­daron una ovación de pie por más de seis minutos al terminar la función de estreno de la película The whale o La ballena. El artista, que no esperaba esta reacción, no pudo conte­ner las lágrimas.

Fraser nació en Indianápolis, hace 53 años. Protagonizo ´George de la selva y la saga de ´La momia´. Foto: Getty

¿Brendan Fraser subió de peso?

En esta producción que estelariza, Fraser in­terpreta a Charlie, un pro­fesor de 250 kilos de peso, que vive con una gran crisis emocional luego de perder a su pareja. Para la interpretación, el ac­tor, que tiene sobrepeso, debió usar prótesis que le dieran más volumen corporal, algo tortuoso, ya que el personaje per­manece encerrado en su apartamento. Pero hoy su compromiso recoge frutos, pues gente de la industria asegura que este rol le valdrá la nomi­nación en la próxima ver­sión de los Óscar.

Brendan Fraser, su caída y resurgimiento

Brendan, luego de una brillante carrera, vivió una época gris que lo alejó del público. Nació en 1968 y se dio a conocer con su par­ticipación en El hombre de California, personaje que le abrió las puertas en producciones de gran pre­supuesto como George de la jungla, Al diablo con el diablo y La momia, siendo esta última la que lo situó en el pedestal con su per­sonaje de Rick O’Connell.

El actor, que prefería realizar las acrobacias y escenas riesgosas en sus películas, comenzó a su­frir de problemas de salud que lo llevaron varias ve­ces a pasar por el quirófa­no por las caídas y golpes que sufrió, hecho que se acentuó con la termina­ción de la tercera entrega de La momia. Esto trajo un radical cambio en su físico y comenzó a ganar peso, mientras perdía populari­dad. En forma paralela, un supuesto episodio de aco­so sexual, en el 2003, por parte de Philip Berk, pre­sidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, lo sumió en una profunda depresión, sumado al hecho de guar­dar silencio por temor a las represalias y el revivir la traumática experiencia.

La carrera de Fraser fue perdiendo brillo y empezó a participar en produccio­nes modestas. Se mantuvo alejado de los medios has­ta el 2018 cuando reveló, gracias al movimiento Me too, los abusos sexuales que sufrió. Luego de ello ha sido invitado en varias series de televisión.

Así llego a ´La ballena´

Brendan recibió la invitación para protagonizar la cinta luego de que el director, Darren Aronofsky, lo viera en el tráiler de una película brasileña. “Charlie es, con mucho, el hombre más heroico que he interpretado”, dijo el actor en la rueda de prensa del festival italiano. “Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacara eso de ellos”.

La cinta transcurre en una única locación – la casa del protagonista- y tiene solo cinco personajes, lo que le permitió a Fraser mostrar todo su talento para recrear la vida de un profesor homosexual que, tras la muerte de su novio, empieza a devorar comida en un intento de anestesiar su dolor, al tiempo que debe restablecer la relación con su hija, a quien dejó cuando comenzó su relación con su pareja fallecida.