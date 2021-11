Britney Spears, Eminem y Jennifer Aniston y sus malas relaciones con sus madres

Britney Spears

La Princesa del Pop, ya libre de tutela, no quiere que su madre, Lynne, se acerque a ella. La cantante la culpa directamente de ser el cerebro detrás de la medida que tuvo que vivir durante 13 años, y así lo dejó saber en un mensaje de Instagram, que luego borró. “”Mi padre puede haber comenzado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi madre es la que le dio la idea. Nunca recuperaré esos años, ella arruinó mi vida en secreto”. La intérprete de Toxic también la acusa de haberse hecho la de vista gorda con todas las situaciones que estaba pasando. La relación entre ellas también se lesionó en el 2006, cuando Lynne publicó A través de la tormenta, un libro donde publicó intimidades de su hija.

Jennifer Aniston

La relación entre la estrella de Friends y su mamá, la actriz y modelo Nancy Dow, fue durante largo tiempo realmente mala. Se dice que nunca cumplió con sus pautas de perfección, mientras buscaba solamente su amor. “Esta niña pequeña solo quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban del todo”, dijo la inolvidable Rachel durante una entrevista concedida hace un tiempo a The Sunday Telegraph. La madre publicó, en 1999, From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, libro donde reveló muchas de las intimidades de la actriz, quien se molestó tanto que no la invitó a su boda con Brad Pitt, en julio del 2000. 5 años después se reconciliaron, volvieron a distanciarse hasta 2011, cuando Nancy sufrió un derrame cerebral. Jennifer pagaba todas sus cuentas, pero se enteró que la mujer, que falleció en mayo de 2016, la había excluido de su testamento.

Eminem

Marshall Bruce Mathers III, el controvertido Eminem, recibió, en 1999, una demanda por 10 millones de dólares de su mamá, Debbie Mathers. La mujer lo acusó de difamarla en las letras de sus canciones, lo mismo que en entrevistas concedidas a diferentes medios. Alegó que por esta situación se quedó sin casa, sufrió de insomnio y vio afectada su vida crediticia. Al final, luego de un acuerdo, recibió 25.000 dólares. Eminem, que fue criado por su mamá luego del abandono del padre, siempre alegó que su progenitora lo llevó de un lado a otro, que tuvo que vivir con padrastros y novios abusivos de su madre, que abusaba, entre otras cosas del alcohol. La mujer también escribió un libro, My Son Marshall, My Son Eminem, en el que lo retrataba como un maníaco depresivo, y argumentaba que su único error había sido quererlo demasiado. Al final, después de muchos años, el artista reconoció que la había herido.