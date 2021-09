Britney Spears está lista para el matrimonio

Lo que más anhela Britney Spears, después de años de supervisión de cada uno de sus actos, es tener control control sobre sus bienes, pero sobre todo, tener una vida afectiva ´normal´, en la que por supuesto, lo primero es poder casarse y hacer realidad su deseo de ser madre. La intérprete de Toxic vive un romance con Sam Asghari, entrenador personal y modelo iraní. Su relación, que ha pasado la dura prueba de la tutela de Jamie, el padre de Britney, ya parece que tomará el curso que quieren. “No han podido progresar como una pareja adulta normal. Es como tener citas en la escuela secundaria. Esa ha sido su experiencia durante los últimos dos años”, le dijo una fuente cercana a Entertainment Tonight.

Un amor que superó pruebas

Britney, quien ya parecía desencantada del amor después de dos matrimonios; uno con Jason Alexander, en enero del 2004, que duró 55 horas, y otro, con Kevin Federline, padre de sus hijos Sean y Jayden, en octubre del 2004, conoció a Sam en 2016, cuando el iraní actuó en el video de Slumber Party. Después de la grabación, durante la que charlaron durante los recesos, no volvieron a saber el uno del otro. ¿Estaban destinados a estar juntos? “Me quedé con su número de teléfono y fue raro; fue como cinco meses después de aquello cuando encontré su número en mi bolso”, contó Spears en el espacio radial Nathan Fast. La artista, que había quedado impactada con la dulzura de Sam, decidió llamarlo. En enero del 2017, Britney oficializó la relación en su Instagram. Un año después, no podía estar más feliz, y así lo expresó con un mensaje publicado con motivo de su primer aniversario, en febrero del 2018. “He estado con este hombre durante más de un año…Todos los días me inspira a ser una mejor persona y eso me hace sentir como la chica más afortunada del mundo!!”. Asghari ha estado siempre al lado de su novia, siendo su soporte en momentos difíciles, como el de su ingreso a un centro de salud mental, la lucha por poder escoger su abogado, las restricciones a su vida de pareja y sus peticiones de libertad ante los tribunales.

Su paciencia parece que al fin será recompensada. “Están listos para abrazar el próximo capítulo y amarse sin límites o sin sentirse atados. Naturalmente, un compromiso es el siguiente paso”, le dijo un cercano a Entertertainment Tonight.