¿Britney Spears planea volver a ser mamá?

Britney Spears lleva menos de una semana viviendo en total libertad. Luego de vivir durante 13 años bajo la tutela encabezada por su padre Jamie, la jueza Brenda Penny decretó el fin de la medida. La intérprete de Baby One More Time comenzó a vivir, a sus casi 40 años, y hoy, a través de su Instagram, muestra feliz cada una de sus nuevas actividades, entre ellas, el primer brindis libre. “¡¡¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo!!! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años”.

Para la Princesa del Pop, que manejó su Mercedes Benz después de tanto tiempo, todo es nuevo. “Doy las gracias todos los días por poder tener las llaves de mi coche, ser independiente, tener una tarjeta de crédito, ver dinero en efectivo por primera vez y poder comprar velas”.

Britney expresa todo lo que siente a través del Instagram, no ha posado para ninguna revista y hace poco se cubrió la cara con un pasamontañas para evitar el registro de los paparazzi. No es muy amiga de los documentales que durante este tiempo se han lanzado sobre su vida, pero sorprendió con una de sus más recientes publicaciones, en la que habla de su deseo de ser mamá. “¡Estoy pensando en tener otro bebé! Me pregunto si esta será una niña”., declaración que acompañó con una imagen, en blanco y negro, de un bebé. La madre de Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años, vivió entre otras restricciones, la prohibición de quitarse el dispositivo y hasta de contraer matrimonio, algo que podrá hacer, ahora que está comprometida con Sam Asghari, de 27 años. Se dice que su vestido de novia será diseñado por Donatella Versace, su gran amiga.

Se queda Jodi

Spears ha ido exteriorizando poco a poco la carga de sentimiento que tiene por su familia, “¡fue algo desmoralizador y degradante! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que deberían estar en la cárcel”, pero ha decidió seguir trabajando con Jodi Montgomery, quien fue su tutora durante dos años, y era quien estaba al tanto de su seguridad, regularizaba sus visitas y hablaba con sus médicos. Su abogada dijo en un comunicado, “La Sra. Montgomery está feliz de seguir trabajando para la Sra. Spears y ayudar a la Sra. Spears en su libertad, independencia, crecimiento, bienestar y felicidad fuera de la tutela”.