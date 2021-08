¿Britney Spears todavía es prisionera?

¨Nos complace que el señor Spears y su abogado hayan aceptado hoy en un expediente que debe ser removido¨, dijo en un comunicado Matthew Rosengart, el abogado que el Tribunal le permitió contratar a Britney Spears, una victoria que obtuvo la cantante después de 13 años, en los que su padre, James Parnell Spears, fue su tutor legal.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso TMZ, el progenitor de la cantante de 39 años dio un paso al costado porque la presión del público era ya muy grande. ¨El sr Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor¨, dice el documento entregado a la Corte Superior de Los Ángeles. ¨Aún cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella¨, dice el escrito en otro de sus apartes.

Aunque es un triunfo de la cantante, que en 1998 enloqueció al mundo musical con Baby one more time, y se convirtió en la ´Princesita del pop´, la tutela de la cual era titular su papá, no se anula y será asumida por un particular. Judy Montgomery es su tutora en la parte médica.

Con esta decisión termina la conflictiva historia entre la mujer, que según Forbes, fue la celebridad más poderosa en 2002, y su padre, quien se convirtió en su tutor legal seis años después, cuando la cantante tuvo una serie de episodios que la llevaron a querer quitarse la vida y terminó en un centro psiquiátrico. Tiempo después, Britney empezó a recuperarse, volvió a los escenarios, grabó trabajos discográficos e hizo conciertos y sus ingresos aumentaron, pero ella nunca tuvo control de un dólar. Ahora, con Matthew Rosengart como su abogado, se abre otro capítulo: conocer qué pasó con todo su dinero. ¨Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre la conducta del señor Spears y otras personas durante los últimos 13 años, en los que él cosechó millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del señor Spears en un futuro cercano¨.